Что такое джоггеры и как их носить зимой 2021/2022, чтобы выглядеть классно. Фото

С приходом тренда на удобную и универсальную одежду, модницы начали все чаще добавлять в свои образы джоггеры – свободные брюки в спортивном стиле с эластичными зажимами-резинками. Несмотря на то, что такой элемент гардероба был придуман для занятий бегом, модные инфлюэнсеры любят сочетать его с разными стилями.

Придуманные образы лучше всего подпадают под течение street style, но стилисты советуют не ограничивать себя одним стилем, добавляя к джогерам пиджаки, каблуки и другую формальную одежду. OBOZREVATEL собрал образы блогеров, которые на примере демонстрируют, с чем комбинировать спортивные штаны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Этой зимой наиболее актуальным решением остается практичность и удобство. Поэтому джоггеры одевают со спортивными худи и свитшотами в тон, создавая спортивный костюм, который греет в самые сильные морозы.

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Такой костюм сочетают с оверсай с пуховиками, который позволяет свободно двигаться и долго сохраняет тепло внутри.

Французский блогер Мария Валдес комбинирует темно-зеленые джоггеры и свитшот с классической рубашкой, которую одевает снизу.

Другой фэшн-инфлюэнсер Александра Перейра добавила к своему образу неординарное решение, надев с джоггерами удлиненный оверсайз-жакет.

Таким необычным сочетанием пользуются и другие модницы, предпочитая светлые оттенки.

Редактор модного блога The Fashion Bug Blog Лаура Уилс одевает бежевые джоггеры и белую дутую куртку с шарфом и шапкой в тон образа.

Эксперты считают, что такой фасон подходит не только высоким и стройным девушкам. Обладательницам узких бедер и тонких ног джоггеры помогут визуально добавить фигуре немного объема, а девушкам с пышными формами – сделать пропорции более гармоничными.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогеры показали новый хит зимы, который стал великолепной альтернативой пуховикам. Модные эксперты показали, с чем его можно комбинировать.