Что категорически не стоит покупать в Черную пятницу. Советы модного эксперта

Британский модный эксперт Джой Монтгомери, руководствуясь собственным опытом, рассказала, на что не стоит тратить деньги даже в Черную пятницу. Экстримально низкие цены могут вскружить голову, поэтому возникает риск совершить импульсивную покупку.

Слова стилиста передает издание Harpers Bazaar, отмечая, что во время шопинга следует следить за содержанием своего кошелька и не вестись на уловки маркетологов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Некачественная одежда

Перед тем, как приобрести любую вещь, стоит оценить ее качество. Черная пятница – прекрасная возможность купить дорогую вещь, на которую раньше не хватало денег и которая будет служить долгие годы. Это может быть стильная обувь, верхняя одежда или брендовая вещь.

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Слишком большие или маленькие вещи

Это правило следует соблюдать во время каждого шопинга. Какая бы красивая и стильная вещь ни была, если она вам не по размеру – это бесполезная трата денег. Даже если продавец отдает его с большой скидкой.

Одежда, которая не перекликается с вашим гардеробом

Прежде чем приобрести яркую или экстравагантную вещь в свою коллекцию, нужно представить, гармонично ли она будет смотреться с другой одеждой. Если вы не знаете, с чем совместить новую покупку, лучше пропустить ее.

Горячие тренды

Кажется, что натолкнуться на трендовую вещь со скидкой – большая удача. Однако не стоит спешить к кассе, ведь самые модные тенденции быстро угасают и уже через несколько месяцев сами опустятся в цене. Вместо этого можно обратить внимание на классику, которая в течение долгих лет будет выглядеть актуально.

OBOZREVATEL сообщал, что основной период скидок в 2021 году придется на 22-29 ноября. Где искать скидки и как не переплатить в период Черной пятницы читайте в материале. Распродажа продлится все выходные.