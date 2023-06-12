Четыре модных ошибки, которые 'убивают' весь шарм: моментально делают образ дешевым

Правильно подобранные аксессуары и украшения делают любой образ завершенным, а потому он выглядит более стильно, интересно и гармонично. Именно детали придают вашему аутфиту особого шарма, но в то же время они могут беспощадно его испортить. Не просто так ведь говорят, что "дьявол кроется в деталях".

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Обратите внимание на фэшн-блогеров – они всегда очень долго подбирают к образу сумочку, серьги или какую-нибудь трендовую шляпку, а порой и вовсе подбирают весь лук под какой-то конкретный аксессуар. И правильно делают! Тем временем некоторые менее опытные модницы совершают ошибки в стилизации деталей, что делает образ откровенно дешевым и провальным. OBOZREVATEL расскажет о них.

Аксессуары одного цвета

Сумка и туфли должны быть одного цвета, ведь только так они будут сочетаться между собой – это самая распространенная ошибка и давно неактуальное правило. Однако здесь речь не только об обуви и сумке, а еще и о головных уборах, шарфах, перчатках, поясах и других аксессуарах. Они не должны быть монохромными! Добавьте образу расслабленности – это сейчас куда трендовее.

Слишком большая сумка

Сразу подчеркнем, что большие сумки сейчас довольно актуальны, однако здесь речь скорее об уместности ее использования. Габаритная сумка будет нелепо смотреться в вечернем или коктейльном образе, также это неудачный вариант для прогулочного аутфита. Кроме того, необходимо учитывать трендовость той или иной модели.

Украшения из одного комплекта

Довольно часто женщины покупают украшения наборами. Казалось бы, а зачем мучиться и что-то придумывать, если можно надеть одинаковые серьги, колье, браслет и кольца. Образ кажется настолько "вылизанным", что, согласитесь, это выглядит просто скучно.

Логомания: акцент на бренды

Если вы думаете, что огромная надпись Gucci на сумочке или лого CHANEL на кроссовках сделают ваш образ более статусным, то вы ошибаетесь. Переизбыток вещей, украшенных логотипами и монограммами люксовых брендов, сегодня может свидетельствовать только о том, что вы не следите за трендами. А ведь последние несколько лет в моде "анонимный шик".

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