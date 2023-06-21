Будут одни неприятности: пять ошибок в выборе летней обуви, которые нельзя допускать. Фото

Казалось бы, летняя обувь должна быть удобной и комфортной, так как она открытая. Но многие из нас продолжают сталкиваться с такими проблемами, как мозоли и отеки, кроме того, некоторые части обуви нередко передавливают ноги. Этих моментов можно избежать, если прислушаться к советам ниже.

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OBOZREVATEL поделится, что нужно сделать для того, чтобы чувствовать себя в летних босоножках и туфлях, как в домашних тапочках. Главное условие – они не должны быть слишком тесными и грубыми.

Основные ошибки при выборе обуви на лето

1. Чересчур высокий каблук

Существует не такое большое количество девушек, которые чувствуют себя уверенно на каблуках. Если не хотите, чтобы ноги устали уже через час после выхода из дома, а ваша походка напоминала шествие эквилибриста, присмотритесь к "земной" обуви.

2. Узкая подошва

Подошва нужна для того, чтобы защищать стопу от повреждений. Выбирая сандали, обращайте внимание, чтобы эта часть совпадала или слегка превосходила ширину вашей стопы. Так боковая часть ступни не будет "тереться" об землю, да и в целом, вы будете себя чувствовать более комфортно.

3. Тугие ремешки

Тугие ремешки в жару доставят особое неудобство. После ношения такой обуви вы получите мозоли и синяки. Отдавайте предпочтение босоножкам по размеру и желательно с регулирующимися частями.

4. Неудобный подъем

Случается, что изгиб ступни не соответствует изгибу обуви. Тогда нога не ложится на подошву, а словно "нависает" над ней. Ходить в такой модели без боли не получится. Вы испортите себе настроение на целый день и травмируете ноги.

5. Полностью плоская подошва

Подошва без малейшего каблука не менее вредна, чем высокий каблук. При частой носке такой обуви леди рискует приобрести плоскостопие и ряд заболеваний опорно-двигательной системы. Также данная модель укорачивает ноги.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, пять аксессуаров сделают образ роскошным этим летом. Имея в запасе изящные украшения, можно превратиться в образец стиля даже в самом простом наряде. Подробнее – в нашем материале.

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