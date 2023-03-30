Будете выглядеть восхитительно: десять модных трендов весны 2023, которые стоит взять на вооружение. Фото

Модные тренды рождаются на показах и красных дорожках. Именитые дизайнеры создают свои коллекции, а популярные звезды демонстрируют на себе их вещи. Если одежду известных брендов приобрести не всем по карману, то общие тенденции в образах можно взять на вооружение.

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Так, модные фасоны, крой и цвет можно перенять от дизайнеров и заимствовать из гардероба знаменитостей. Редакторы глянца Elle назвали самые трендовые решения, на которые стоит обратить внимание (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Мешковатые джинсы

В этом сезоне тенденции на скинни и клеш джинсы уступили позиции мешковатому дениму. Свободный крой подарит чувство комфорта и будет стильно выглядеть почти с любым верхом.

Оверсайз блейзеры

Приталенные пиджаки остались в прошлом, а на смену им пришли оверсайз-жакеты, не сковывающие движения. Такой элемент гардероба легко стилизовать в обыденном и деловом образах.

Макси-юбки

Хотя мини-модели юбок все еще остаются актуальными, длинные варианты этого года взорвали модные показы. Юбки из денима и кожи смотрятся особенно стильно.

Платья и юбки с заниженной талией

Абсолютный хит 2023 года – юбки, платья и брюки с низкой посадкой. В моду медленно возвращаются тренды 2000-х.

Строгие и прямые силуэты

Никакого кокетства, сексуальности и романтики. На пике моды сейчас прямые силуэты и простой крой. В частности, это касается костюмов.

Блестки

Неожиданно, однако вместе с выдержанным стилем на показах можно было увидеть немало блестящих вещей с пайетками и стразами. Такую одежду лучше сочетать с чем-то лаконичным.

Кожаный образ

Своего времени дождались брутальные кожаные куртки, брюки, юбки и другая одежда. Каждый год дизайнеры демонстрировали новые идеи: кожаную панаму, топы, шорты и т.д, а в новом сезоне можно их объединить.

Металлик

Топы в оттенке металлик с металлическими вставками – смелое решение, но смотрится очень эффектно. На вечернем мероприятии такая вещь не останется без внимания.

Кислотный зеленый

Базовые цвета все еще составляют большую часть гардероба модниц, однако есть исключения. В этом году им стал кислотный зеленый.

Полупрозрачная одежда

Что может спасти от жары лучше ультратонкой и полупрозрачной одежды? В этом году ее можно смело стилизовать не только в вечерних образах, но и в обыденных.

Раньше OBOZREVATEL писал, как легко и без затрат создать стильный образ. Присмотритесь к украшениям с жемчужинами и объемным кардиганам с крупными пуговицами, которые можно найти в гардеробе своих родных. Винтаж сейчас в моде.

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