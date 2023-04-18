Будете выглядеть сногсшибательно! Шесть лучших образов с джинсами на любой случай весной 2023. Фото

Джинсы – незаменимая вещь в гардеробе любой девушки. В них можно выглядеть не менее эффектно, чем в вечернем платье. Главное, правильно скомбинировать с верхом. Помните, что не все модели джинсов актуальны в 2023 году – вам стоит отказаться от вариантов с рваностями и подворотами.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет о небанальных аутфитах с любимым изделием, которые вы захотите надевать снова и снова. Запомнить данные схемы очень легко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Рубашка + джинсы + туфли на каблуках

Комбинация белой рубашки со светлыми джинсами – это вечная классика. Для этого образа подойдут, как широкие джинсы (момы или трубы), так и скинни. Если вы надеваете последние – сочетайте их с рубашкой оверсайз. Дополните образ туфлями на небольшом каблуке.

2. Джинсы + жилет + блейзер

Жилет до сих пор не потерял своей актуальности. Если хотите продемонстрировать окружающим, что вы в курсе всех модных тенденций, пользуйтесь данной схемой. Можно носить как только джинсы с футболкой и жилетом, так и накидывать сверху блейзер.

3. Джинсы + кожаный пиджак

Данный образ хорошо подойдет как для романтической прогулки, так и для ужина с коллегами. Если у вас запланирована встреча с возлюбленным – наденьте под кожаный пиджак топ или шелковую блузу. Если на повестке дня рабочая встреча – белая футболка хорошо впишется в ваш аутфит.

4. Джинсы + бюстье + тренч

Этот лук подойдет для встречи с друзьями, похода в ресторан или на мероприятие. Обратите внимание, что под бюстье вам следует подобрать свободные джинсы с завышенной талией. Сверху на него можно надеть как трендовый тренч в бежевом цвете, так и пиджак размера оверсайз. Если не нашли у себя такой, загляните в гардероб своего мужчины или одолжите у брата.

5. Кардиган + джинсы + туфли на кабулках

Модно, тепло и уютно. Запланирована прогулка по вечернему городу? Позаботьтесь не только о стиле, но и о комфорте. Подберите свободные джинсы и кардиган трендового цвета. Если собираетесь гулять долго, отдайте предпочтение кроссовкам.

6. Футболка с подплечниками + джинсы

У каждой модницы в гардеробе должна быть футболка с подплечниками, которая сейчас находится на пике популярности. А если ее скомбинировать с джинсами из последней коллекции любимого бренда, получится сногсшибательный образ. Яркая футболка особенно актуально будет смотреться весной 2023 года.

Недавно OBOZREVATEL показал, с чем носить миди-юбку, чтобы вызвать восхищенные взгляды окружающих. Пиджак и джинсовая рубашка идеально дополнят образ с вашим любимым изделием. Чтобы посмотреть идеи – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!