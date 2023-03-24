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Будете выглядеть "дешево": пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

Виктория Ряполова
Мода
2 минуты
12,8 т.
Будете выглядеть 'дешево': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

В модном мире нет как таковых строгих правил. Носить можно все, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Ведь одни тратят на гардероб несколько тысяч долларов в месяц, а другие - несколько сотен гривен. Однако есть перечень факторов, которые при любом раскладе смотрятся дешево. О них и пойдет речь.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию несколько моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание перед покупкой вещей. Ваш гардероб точно не назовут модным, если изделия имеют проблемы с фурнитурой, швами или принтами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Некачественные швы

Самое главное кроется в мелочах. Некачественную вещь сразу выдают кривые швы и торчащие нитки. Казалось бы, такая мелочь, но из-за нее вы будете выглядеть неопрятно. При покупке одежды, обращайте внимание на аккуратность стыков. Недобросовестная работа специалистов по пошиву одежды испортит ваш образ.

Будете выглядеть ''дешево'': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

2. Хлипкая фурнитура

При выборе изделия эксперты советуют обращать внимание на застежки, заклепки, замки и декор. Именно фурнитура является одним из основных маркеров качества. Но прежде всего, это не о красоте, а о безопасности, а на ней экономить нельзя. Внимательно осматривайте надежность и исправность данных деталей.

Будете выглядеть ''дешево'': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

3. Детский рисунок

Часто женщины думают, что омолодить их могут не бьюти-процедуры, правильное питание и спорт, а молодежные принты. Но это далеко не так, ведь на контрасте детский рисунок наоборот подчеркнет возраст. Чтобы освежить образ, подберите светлый аутфит или модные аксессуары.

Будете выглядеть ''дешево'': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

4. Застаревший принт

Чересчур яркие и наляпистые принты выглядят ужасно, особенно, если они неактуальны в данное время. Если вы плохо разбираетесь в моде, лучше выбирать сдержанные мотивы в одежде, которые не вызовут бурной дискуссии в обществе. Если вам интересно, какие принты останутся вечной классикой – так это клетка и полоска.

Будете выглядеть ''дешево'': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

5. Некачественная подделка бренда

Не всегда подделки брендов выглядят хорошо. К тому же обладатель подлинной вещи отличит копию от оригинала. Чтобы не оконфузиться и не выглядеть смешно в глазах окружающих, лучше выберите качественную вещь из масс-маркета, чем Gucci или Louis Vuitton на рынке.

Будете выглядеть ''дешево'': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как одеваться в стиле "богатой девушки", не тратя безумные средства. Существует всего пять правил, пользуясь которыми, вы будете выглядеть элегантно. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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