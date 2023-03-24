Будете выглядеть ''дешево'': пять ошибок в подборе одежды, которые испортят все. Фото

В модном мире нет как таковых строгих правил. Носить можно все, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Ведь одни тратят на гардероб несколько тысяч долларов в месяц, а другие - несколько сотен гривен. Однако есть перечень факторов, которые при любом раскладе смотрятся дешево. О них и пойдет речь.

Видео дня

OBOZREVATEL представляет вашему вниманию несколько моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание перед покупкой вещей. Ваш гардероб точно не назовут модным, если изделия имеют проблемы с фурнитурой, швами или принтами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Некачественные швы

Самое главное кроется в мелочах. Некачественную вещь сразу выдают кривые швы и торчащие нитки. Казалось бы, такая мелочь, но из-за нее вы будете выглядеть неопрятно. При покупке одежды, обращайте внимание на аккуратность стыков. Недобросовестная работа специалистов по пошиву одежды испортит ваш образ.

2. Хлипкая фурнитура

При выборе изделия эксперты советуют обращать внимание на застежки, заклепки, замки и декор. Именно фурнитура является одним из основных маркеров качества. Но прежде всего, это не о красоте, а о безопасности, а на ней экономить нельзя. Внимательно осматривайте надежность и исправность данных деталей.

3. Детский рисунок

Часто женщины думают, что омолодить их могут не бьюти-процедуры, правильное питание и спорт, а молодежные принты. Но это далеко не так, ведь на контрасте детский рисунок наоборот подчеркнет возраст. Чтобы освежить образ, подберите светлый аутфит или модные аксессуары.

4. Застаревший принт

Чересчур яркие и наляпистые принты выглядят ужасно, особенно, если они неактуальны в данное время. Если вы плохо разбираетесь в моде, лучше выбирать сдержанные мотивы в одежде, которые не вызовут бурной дискуссии в обществе. Если вам интересно, какие принты останутся вечной классикой – так это клетка и полоска.

5. Некачественная подделка бренда

Не всегда подделки брендов выглядят хорошо. К тому же обладатель подлинной вещи отличит копию от оригинала. Чтобы не оконфузиться и не выглядеть смешно в глазах окружающих, лучше выберите качественную вещь из масс-маркета, чем Gucci или Louis Vuitton на рынке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как одеваться в стиле "богатой девушки", не тратя безумные средства. Существует всего пять правил, пользуясь которыми, вы будете выглядеть элегантно. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!