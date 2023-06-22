Брюки с 2000-х снова ворвались в моду: три лучших образа для тех, кто хочет выглядеть элегантно. Фото

В 2023 году в моду неожиданно ворвался давно забытый тренд 00-х – штаны-капри. Укороченные брюки уже давно не носили, считая их устаревшим элементом гардероба и опасаясь неправильно стилизовать в образе.

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Однако на волне возрождения прошлых тенденций, капри все чаще стали замечать на модницах. Редакторы журнала Zeberka рассказали, с чем их можно комбинировать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свободный верх

Поскольку капри – это укороченные облегающие брюки, подчеркивающие бедра, верх следует выбирать свободный, чтобы создать идеальные пропорции. Для этого подойдет рубашка оверсайз, свободный топ или широкая футболка. Верх можно подбирать, отталкиваясь от ситуации.

Ретро-стиль

Капри вернулись к нам из прошлого, так что стилизовать их можно с ретро-одеждой. Вариант в горошек, блузка в стиле 1950-х и большие очки помогут создать оригинальный и элегантный образ. Именно так их видела дизайнерка Соня де Леннарт, придумавшая капри.

Классический look

Черная модель в сочетании с рубашкой и туфлями на каблуке будет выглядеть стильно и сдержанно. Пиджак или блейзер, чтобы создать идеальный офисный или деловой образ, удачно дополнят образ.

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