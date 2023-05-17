Делают образ вульгарным! Пять ошибок в летнем гардеробе для офиса, которые нельзя допускать

Когда на термометре мы видим больше 30 градусов, тяжело что-то носить кроме мини-юбок, кроп-топов и шлепок. Но что же делать, если нужно идти на работу, и данная форма одежды там недопустима? Существует строгий дресс-код и общепринятые правила для работы в офисе.

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OBOZREVATEL расскажет, какие вещи строго-настрого запрещено надевать для официального пространства. Мы знаем, что летний и офисный гардероб непросто примирить, но поделимся, чем можно заменить ваши любимые изделия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Короткие шорты

Шорты длины мини лучше оставить для прогулки с друзьями или вовсе для поездки в долгожданный отпуск. Вы будете чувствовать себя в коротких шортах неудобно, постоянно их одергивая. Замените данное изделие на кюлоты или бермуды длиной чуть выше колена.

2. Полупрозрачные вещи

Полупрозрачные вещи отлично подходят для прогулки в парке, пляжа, романтического свидания, но никак не для офиса и деловых встреч. Сетчатые материалы и ткани практически не дышат, потому вам вряд ли будет комфортно надевать их даже для неформальных мероприятий.

3. Топы

Укороченные майки, топы и блузы – табу для офиса. На работу запрещено ходить с открытым животом, даже если вы наденете юбку или брюки с завышенной талией.

4. Вьетнамки и любая обувь без задников

Чтобы сохранить эстетический вид, оставьте вьетнамки для курорта. В офис нежелательно надевать обувь с открытым носком и пяткой. Подберите лоферы, балетки или туфли на небольшом каблуке.

5. Мини-платья

Мы понимаем, что в платьях короткой длины не так жарко, как в миди. Но в изделии ниже колен вы будете выглядеть элегантно и утонченно. Подберите легкие материалы - шелк, лен, хлопок, атлас.

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