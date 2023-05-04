Больше не делайте так! Пять ошибок модниц весной, которые превращают их в 'простушек'. Фото

Весной тяжелее всего составить аутфит, в котором вы будете выглядеть на все сто и одновременно чувствовать себя комфортно. Перепады температуры и внезапный дождь мешают это сделать. Нередко мы бросаемся из крайности в крайность, одеваемся чересчур по-летнему или до 1 июня ходим в мехах и коже.

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OBOZREVATEL поделится советами и расскажет, какие ошибки превратят вас в "простушку". Об этих антитрендах стоит забыть как минимум на пару лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Кофта завязанная на бедрах и короткий топ

Весной погода переменчива – утром часто холодно, но к обеду температура воздуха прогревается. Именно поэтому мы можем накинуть кофту, которую под конец дня несем в руках или, завязываем на бедрах. Данное решение было очень модным в 2007, но сегодня, это считается дурным вкусом. Не повторяйте ошибку и с футболками – не стоит их завязывать на талии, превращая в топ.

2. Вещи с рукавами 3/4

Откровенно говоря, блузы или рубашки с рукавом 3/4 смотрятся не очень эстетично. К тому же, они укорачивают руки и привлекают излишнее внимание к предплечьям. Лучшим решением является закатить рукава.

3. Резиновые сапоги

Несколько лет назад, резиновые сапоги были мастхевом в гардеробе любой девушки. Они занимали передовые позиции в модных списках и защищали леди в дождливую погоду. Но годы идут и тренды меняются. Сейчас же, обув данные сапоги, вы будете смотреться смешно. Если не хотите запачкать любимые кроссовки – приобретете специальный защитный чехол для обуви.

4. Обувь на каблуке каждый день

Тонкий каблук высотой более 7 сантиметров считается уместным исключительно для вечерних выходов. Нарушение этого правила является моветоном. Чтобы сохранить здоровье и сэкономить время на передвижение, в обычный будний день выбирайте обувь на плоской подошве или небольшом устойчивом кабулке.

5. Анималистичный принт

Весной и летом "звериный" орнамент создает впечатление "согревающей" одежды и выглядит тяжеловато. Лучше носить такие принты в холодную пору года, а сейчас выбирать цветочные мотивы, полоску или горох. Но помните, нельзя комбинировать всех их одновременно.

Как писал OBOZREVATEL, четыре цвета в одежде вышли из моды в 2023 году. Эти оттенки, которые были на пике популярности буквально пару лет назад, сейчас испортят образ и поставят ваш вкус под сомнение. Чтобы узнать о какой палитре идет речь – читайте наш материал.

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