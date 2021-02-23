Апсайклинг стал главным трендом 2021 года: что это такое и почему он так популярен

Апсайклинг по праву можно назвать главным трендом 2021 года. Так, одежда, произведенная путем переделки старых вещей, уже появились в коллекциях знаменитых брендов.

Также многие рукодельницы прибегают к данной модной тенденции. Более подробно о том, что такое апсайклинг и почему мир моды сходит по нему с ума – читайте в материале OBOZREVATEL.

Апсайклинг – один из способов дать новую жизнь вещам, которые утратили свой внешний вид, и обратить внимание на проблему чрезмерного потребления и перепроизводства. Суть в том, чтобы вторично использовать существующие материалы, не производя новые.

С направленностью современного общественного сознания на заботу об экологии апсайклинг стал заметным трендом. Модели, произведенные с использованием переделанных вещей разной степени винтажности, остатков тканей из прошлых коллекций уже представили такие бренды, как Balenciaga, Marni, Coach, Miu Miu. J. W. Anderson и Levis & Ganni.

Это дает возможность сохранить любимые вещи, чтобы они радовали вас больше. Это творческий и интересный процесс. Ведь придумать, как именно можно использовать вещи, и осуществить такую переделку – может быть не менее захватывающе, чем шитье с нуля. Это позволяет экономить. Переделать имеющуюся вещь часто дешевле, чем купить новую или сшить ее с нуля. Это важно для тех, кто думает об экологии. Если вы против бездумного потребления или просто не любите выбрасывать вещи, которые еще могут послужить, идеология апсайклинга наверняка окажется вам близка.

Помимо прочих плюсов, апсайклинг – это модно! И, перекраивая старые джинсы в сумку-бананку, или делая из ненужного жакета новый, соответствующий последним тенденциям, вы точно можете знать, что вы не просто перешиваете вещи. Вы – в тренде.

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