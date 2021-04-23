Андре Тан развенчал популярные мифы о стиле и моде
Украинский дизайнер Андре Тан решил развенчать несколько мифов о моде и стиле, которые очень актуальны на сегодняшний день. Например, "платья носят только бабушки". По мнению эксперта, неактуальная вещь определяется по крою, а платок – по комбинаторике.
Стилист отметил, что, если вы скомбинируете шейный платок и приталенную блузку, то тогда получите образ "директрисы советской школы". Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.
- Лакированные вещи вульгарные
Материал в принципе не может быть вульгарным. Все дело в том, как вы себя подаете, поэтому комбинируйте вещи правильно.
- Бижутерия только для школьниц
Зрелым женщинам нужно носить благородные металлы. По мнению дизайнера, это глупый миф, если учесть, что часто брендовая бижутерия может стоить намного дороже бриллиантов.
- Шляпка – пережиток прошлого
Как оказалось, в Украине это не самый популярный аксессуар – люди просто стесняются его носить. Но Тан отметил, что это крутая акцентная вещь.
- Женственность – это высокий каблук
Нотку нежности в образ могут добавить даже кроссовки. Если у вас болят ноги от каблуков – перестаньте себя мучить. Пришла эра комфорта.
- Не больше трех цветов в одном образе
По словам Тана, возможно, миф был рожден из-за того, что сочетать большее количество цветов в образе попросту сложно, и поэтому люди создали искусственное ограничение.
Также стилист добавил, что миф "стили нельзя смешивать" – также не совпадает с действительностью.
Коротко о знаменитости:
Андре Тан – украинский модельер, занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.
Дизайнер рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.