Андре Тан развенчал популярные мифы о стиле и моде

Украинский дизайнер Андре Тан решил развенчать несколько мифов о моде и стиле, которые очень актуальны на сегодняшний день. Например, "платья носят только бабушки". По мнению эксперта, неактуальная вещь определяется по крою, а платок – по комбинаторике.

Стилист отметил, что, если вы скомбинируете шейный платок и приталенную блузку, то тогда получите образ "директрисы советской школы". Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

Лакированные вещи вульгарные

Материал в принципе не может быть вульгарным. Все дело в том, как вы себя подаете, поэтому комбинируйте вещи правильно.

Бижутерия только для школьниц

Зрелым женщинам нужно носить благородные металлы. По мнению дизайнера, это глупый миф, если учесть, что часто брендовая бижутерия может стоить намного дороже бриллиантов.

Шляпка – пережиток прошлого

Как оказалось, в Украине это не самый популярный аксессуар – люди просто стесняются его носить. Но Тан отметил, что это крутая акцентная вещь.

Женственность – это высокий каблук

Нотку нежности в образ могут добавить даже кроссовки. Если у вас болят ноги от каблуков – перестаньте себя мучить. Пришла эра комфорта.

Не больше трех цветов в одном образе

По словам Тана, возможно, миф был рожден из-за того, что сочетать большее количество цветов в образе попросту сложно, и поэтому люди создали искусственное ограничение.

Также стилист добавил, что миф "стили нельзя смешивать" – также не совпадает с действительностью.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

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