Андре Тан показал модный костюм 2021 года. Фото

Юля Ухина Мода 11:19, 14.04.2021 Обновлено: 11:28, 14.04.2021

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей коллекции – льяным костюмом в фисташковом цвете.

Так, он состоит из укороченного тренча и брюк палаццо. Об этом Тан рассказал в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Образ дизайнер посоветовал завершить босоножками на каблуке и плотным топом из ткани рибана. На снимке он представил модель в горчичном цвете.

Андре Тан показал, какие костюмы в моде
Instagram Андре Тана
Андре Тан показал, какие костюмы в моде
Instagram Андре Тана
Образ дизайнер посоветовал дополнить плотным топом
Instagram Андре Тана

Коротко о знаменитости:

  • Андре Тан – украинский модельер. Благодаря своей деятельности был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

  • Женат на украинской предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта. По словам специалиста, эта вещь остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.

  • Дизайнер Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.

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