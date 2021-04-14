Андре Тан показав модний костюм 2021 року. Фото
Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками новинкою зі своєї колекції – лляним костюмом у фісташковому кольорі.
Так, він складається з укороченого тренча і штанів палаццо. Про це Тан розповів у своїх Instagram-stories (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Образ дизайнер порадив завершити босоніжками на підборах і щільним топом із тканини рібана. На знімку він представив модель у гірчичному кольорі.
Коротко про знаменитість:
Андре Тан – український модельєр. Завдяки своїй діяльності був занесений у Книгу рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
Одружений з українською підприємницею Аліною Харечко. 20 березня 2016 року у пари народилася донька Софія.
Нагадаємо, раніше Андре Тан назвав список речей, які будуть залишатися актуальними незалежно від часу і трендів – картате пальто, сукня-футляр і біла сорочка. Перше – пальто в клітинку – напівобтислого силуету. За словами фахівця, ця річ залишається на піку популярності останні п'ять років. І наступні кілька сезонів точно не вийде з моди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Андре Тан дав кілька порад модницям, як стати стильними. За словами експерта, для початку необхідно полюбити себе, а також тримати свій гардероб у порядку.
Дизайнер Андре Тан розповів, що в гардеробі кожної дівчини повинна бути стильна сорочка, яка зможе доповнити модний лук.