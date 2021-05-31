Андре Тан показал идеальный сарафан для отпуска 2021. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что для идеального отпуска 2021 подойдет сарафан с оголенными плечами. Кроме того, этот наряд будет актуален и для повседневных прогулок в городе.

Об этом модельер сообщил на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, в модном сарафане плечи немного растянутые, поэтому в нужный момент их можно спрятать.

По словам Тана, наряд фисташкового цвета идеально подойдет для любого типа фигуры. Также на руках есть красивое французское кружево, карманы и расклешенный подол.

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Стильный сарафан можно сочетать с соломенной шляпой, а также босоножками светлых оттенков на шпильке.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone – "розовый павлин".

Также Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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