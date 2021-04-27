Андре Тан назвал трендовые платья в 2021 году

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что в сезоне 2021 в тренде платья с оголенными плечами и бельевого стиля. Кроме того, по словам эксперта, сейчас в моде апельсиновый цвет.

Об этом мужчина сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Также актуальными в этом году будут некоторые микротренды.

Так, в тренде остаются платья в горох на запах. Такой наряд подойдет абсолютно каждому, так как он скроет любые недостатки, а также покорит окружающих.

Второй микротренд – платье с бахрамой. Как рассказал Тан, этот наряд всегда выглядит "сексуально и завораживающе".

Платья с оголенными плечами дизайнер рекомендует покупать в стиле оверсайз, а если оно удлиненное, то вы будете выглядеть еще стройнее.

Также Тан посоветовал отказаться от массивных аксессуаров, украшать свой образ поясом и "найти идеального портного", который будет садить на вас платья из магазинов.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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