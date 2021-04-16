Андре Тан назвал стильные очки в 2021 году

Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал модницам выбирать очки с оправой, подходящей к чертам лица. В сезоне 2021 в тренде будут квадратные аксессуары в стиле 70-х, деликатные круглые, а также авиаторы.

По словам эксперта, сначала нужно определить тип лица, а затем уже подбирать очки. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Полумесяц

Также их называют "стиль Ким Кардашьян" – она носит эту форму почти всю жизнь. Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба – костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица.

Сначала нужно определить тип лица, а затем уже подбирать очки Instagram/Андре Тан

Также их называют "стиль Ким Кардашьян" Instagram/Андре Тан

Квадратные в стиле 70-х

По эстетике сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. В таких очках можно почувствовать себя голливудской звездой, скрывающейся от назойливой прессы – они буквально занимают половину лица. Подходит для круглого, треугольного и овального лица.

По эстетике сочетаются со всеми типами одежды Instagram/Андре Тан

Деликатные круглые

Нейтральная оправа сочетается абсолютно со всем. Благодаря своей миниатюрности не будет создавать дискомфорт. Подходит для ромбовидного, прямоугольного, удлиненного, квадратного и треугольного лица.

Нейтральная оправа сочетается абсолютно со всем Instagram/Андре Тан

Взгляд кошки

Дизайнер сообщил, что эта оправа подходит всем формам лица, и при этом будет выглядеть очень стильно и подойдет к любому образу.

Эта оправа подходит всем формам лица Instagram/Андре Тан

Авиаторы

Отличная оправа унисекс. Сами по себе достаточно легкие, но являются яркой деталью образа, поэтому старайтесь не перегружать портретную зону. Также подходит абсолютно всем.

Отличная оправа унисекс Instagram/Андре Тан

Тан добавил, что лучше не покупать дешевые очки в переходах или на сомнительных сайтах. По его словам, необходимо выбирать бренд, так как это гарантирует качество линз и защиту глаз от УФ-лучей.

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