Андре Тан назвав стильні окуляри 2021 року

Софія Ковнір Мода 08:23, 16.04.2021 Оновлено: 08:32, 16.04.2021

Український дизайнер Андре Тан порадив модницям обирати окуляри з оправою, яка підходить до рис обличчя. У сезоні 2021 у тренді будуть квадратні аксесуари у стилі 70-х, делікатні круглі, а також авіатори.

За словами експерта, спочатку потрібно визначити тип обличчя, а потім вже підбирати окуляри. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

  • Півмісяць

Також їх називають "стиль Кім Кардаш'ян" – вона носить цю форму майже все життя. Ця оправа добре поєднується зі строгими елементами гардероба – костюмом або шкіряним жакетом. Підходить для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя.

Спочатку потрібно визначити тип особи, а потім вже підбирати окуляри
Instagram/Андре Тан
Також їх називають "стиль Кім Кардаш'ян"
Instagram/Андре Тан

  • Квадратні у стилі 70-х

За естетикою поєднуються з усіма типами одягу і надають структуру образу. У таких окулярах можна відчути себе голлівудською зіркою, що ховається від настирливої преси – вони буквально займають частину обличчя. Підходить для круглого, трикутного та овального обличчя.

За естетикою поєднуються з усіма типами одягу
Instagram/Андре Тан

  • Делікатні круглі

Нейтральна оправа поєднується абсолютно з усім. Завдяки своїй мініатюрності не створюватиме дискомфорт. Підходить для ромбовидного, прямокутного, подовженого, квадратного і трикутного обличчя.

Нейтральна оправа поєднується абсолютно з усім
Instagram/Андре Тан

  • Погляд кішки

Дизайнер повідомив, що ця оправа підходить усім формам обличчя, і до того ж буде виглядати дуже стильно і пасуватиме до будь-якого образу.

Ця оправа підходить всім формам особи
Instagram/Андре Тан

  • Авіатори

Відмінна оправа унісекс. Самі по собі досить легкі, але є яскравою деталлю образу, тому намагайтеся не перевантажувати портретну зону. Також підходить абсолютно всім.

Відмінна оправа унісекс
Instagram/Андре Тан

Тан додав, що краще не купувати дешеві окуляри в переходах або на сумнівних сайтах. За його словами, необхідно обирати бренд, оскільки це гарантує якість лінз і захист очей від УФ-променів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Андре Тан дав кілька порад модницям, як стати стильними. За словами експерта, для початку необхідно полюбити себе, а також тримати свій гардероб у порядку.

  • Дизайнер Андре Тан розповів, що в гардеробі кожної дівчини повинна бути стильна сорочка, яка зможе доповнити модний лук.

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