Андре Тан назвал стильные очки в 2021 году

Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал модницам выбирать очки с оправой, подходящей к чертам лица. В сезоне 2021 в тренде будут квадратные аксессуары в стиле 70-х, деликатные круглые, а также авиаторы.

По словам эксперта, сначала нужно определить тип лица, а затем уже подбирать очки. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Полумесяц

Также их называют "стиль Ким Кардашьян" – она носит эту форму почти всю жизнь. Эта оправа хорошо сочетается со строгими элементами гардероба – костюмом или кожаным жакетом. Подходит для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица.

Квадратные в стиле 70-х

По эстетике сочетаются со всеми типами одежды и придают структуру образу. В таких очках можно почувствовать себя голливудской звездой, скрывающейся от назойливой прессы – они буквально занимают половину лица. Подходит для круглого, треугольного и овального лица.

Деликатные круглые

Нейтральная оправа сочетается абсолютно со всем. Благодаря своей миниатюрности не будет создавать дискомфорт. Подходит для ромбовидного, прямоугольного, удлиненного, квадратного и треугольного лица.

Взгляд кошки

Дизайнер сообщил, что эта оправа подходит всем формам лица, и при этом будет выглядеть очень стильно и подойдет к любому образу.

Авиаторы

Отличная оправа унисекс. Сами по себе достаточно легкие, но являются яркой деталью образа, поэтому старайтесь не перегружать портретную зону. Также подходит абсолютно всем.

Тан добавил, что лучше не покупать дешевые очки в переходах или на сомнительных сайтах. По его словам, необходимо выбирать бренд, так как это гарантирует качество линз и защиту глаз от УФ-лучей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: