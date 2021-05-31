Андре Тан назвал модную обувь на лето 2021. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL модельер также рассказал и о других модных вариантах обуви на лето. Так, это веревочные сандалии, но не гладиаторы, сандалии на плоском ходу и на грубой платформе,такие как Gucci, Prada (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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Кроме того, дизайнер посоветовал обратить внимание девушкам на вьетнамки на плоском ходу и на каблуке.

Напомним, что ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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