Андре Тан назвал модную обувь на лето 2021. Фото
Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.
В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL модельер также рассказал и о других модных вариантах обуви на лето. Так, это веревочные сандалии, но не гладиаторы, сандалии на плоском ходу и на грубой платформе,такие как Gucci, Prada (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Кроме того, дизайнер посоветовал обратить внимание девушкам на вьетнамки на плоском ходу и на каблуке.
Напомним, что ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
летом 2021 года в моде будет женственная и удобная обувь без каблука. Стилисты советуют присмотреться к таким вариантам, как биркенштоки, лоферы, мэри-джейн и другим.
платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.
Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.