Андре Тан назвал модную обувь на лето 2021. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Модная обувь на лето 2021

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL модельер также рассказал и о других модных вариантах обуви на лето. Так, это веревочные сандалии, но не гладиаторы, сандалии на плоском ходу и на грубой платформе,такие как Gucci, Prada (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Модные туфли kitten heels
Модные туфли kitten heels
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Модные веревочные сандалии
Модные сандалии на плоском ходу
Модные сандалии на грубой платформе

Кроме того, дизайнер посоветовал обратить внимание девушкам на вьетнамки на плоском ходу и на каблуке.

Вьетнамки на плоском ходу
Вьетнамки на плоском ходу
Вьетнамки на каблуке
Вьетнамки на каблуке

Напомним, что ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • летом 2021 года в моде будет женственная и удобная обувь без каблука. Стилисты советуют присмотреться к таким вариантам, как биркенштоки, лоферы, мэри-джейн и другим.

  • платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.

  • Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.

МодаАндре Тан