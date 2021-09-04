Андре Тан – о главных антитрендах осени 2021, ошибках в гардеробе и особом стиле украинцев. Эксклюзивное интервью

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал список вещей, которые станут главными антитрендами этой осени. Также он поделился, чем украинский стиль отличается от европейского. По его словам, "мы очень похожи на итальянцев, близки по менталитету, но в наших образах больше аутентичности".

В разговоре с OBOZREVATEL дизайнер также рассказал о самых модных цветах будущего осенне-зимнего сезона. Их оказалось всего четыре (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

– Назовите главные антитренды осени 2021.

– Массивные кроссовки, они долгое время были на пике популярности, но этой осенью уже не актуальны. Джинсы с дырками, в этом уже даже не хоронят. Объемные худи и оверсайз одежда тоже сдает свои позиции.

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– Какие цвета будут актуальны в сезоне осень-зима?

–Самым модным будет зеленый, девственная трава - Лепрекон, Синий Миконос, розовый Фуксия Федора.

– Что будет в тренде в 2022 году?

– Гусиная лапка, принцип домино, черно-белое сочетание. Также будет актуален эко-мех, на капюшонах, а-ля меховые капоры, которые мы помним в конце 90-х. Супер трендовой станет стеганная одежда: худи, юбки. А также не сдают своих позиций объемные рукава и удлиненные рукава. Из аксессуаров – шелковые платки.

– Какие вещи неподвластны времени?

– Белая рубашка, пальто оттенка Camel на запах, классические лоферы.

– Назовите самые распространенные ошибки в женском и мужском гардеробах.

– Сочетание более 4 цветов, когда в образе "все лучшее сразу", неудачно подобранная обувь и аксессуары, слишком яркий макияж в первой половине дня.

– Можно ли по внешнему виду определить, что перед вами девушка/парень из Украины?

– Это зависит от времени года. Если это лето, то обязательно будут присутствовать национальные элементы в одежде, яркие сочные цвета и аксессуары. Мы очень похожи на итальянцев, близки по менталитету, но в наших образах больше аутентичности. У нас есть свой стиль, свой почерк и своя орнаменторика.

В прохладное время года еще немного проскакивают совковые образы, наша женщина будет в джинсах, высоких сапогах и в кожаной куртке. Летом украинка выглядит стильно, а зимой надевает "что выпало из шкафа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан в честь 30-летия Независимости Украины презентовал коллекции платьев и блуз, в которых использовал решетиловскую вышивку. Она выполняется белыми нитками по белой ткани.