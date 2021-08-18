Андре Тан выпустил новую коллекцию с уникальной решетиловской вышивкой. Фото

Популярный украинский дизайнер Андре Тан в честь 30-летия Независимости Украины презентовал коллекции платьев и блуз, в которых использовал решетиловскую вышивку. Она выполняется белыми нитками по белой ткани.

Решетиловская вышивка объединяет в себе от 5 до 7 техник одновременно. В ней применяются ажурные кружева, лишва, вырезка, выкалывание и по-настоящему ювелирные техники "соловьиные глазки" и "зерновой вывод". Подробней о новой коллекции Тана – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дизайнер внедрил вышивку в изделия рукодельниц города Решетиловка, Полтавской области. Отметим, что лимитированная коллекция будет в продаже с 20 августа.

Видео дня

Тан представил платье с такой техникой вышивки, которое станет знаковой вещью в гардеробе.

По словам стилиста, изделия с решетиловской вышивкой будут вашей семейной реликвией. Их можно передавать от поколения к поколению.

Платье и блуза сшиты из органического льна, а вышивка и завязки с кисточками на изделиях из шелковой нитки. Такое изделие можно носить не только по патриотическому поводу. Оно будет уместным на прогулке, встрече с друзьями или на званном ужине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан рассказал, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут облегающие платья по фигуре, мини-юбки и романтичные блузы. Также на пике популярности останутся модные платки.