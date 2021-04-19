Андре Тан назвал беспроигрышную вещь в гардеробе

Известный украинский модельер Андре Тан назвал еще одну трендовую вещь, которая точно не будет лишней в женском гардеробе. Оказалось, что черная блуза с кроп-топом является беспроигрышным вариантом.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). По словам эксперта, эта одежда подойдет для многих мероприятий, сделав образ максимально женственным и привлекательным.

"Такой фасон всегда смотрится очень выгодно. Оголенные плечи, которые хочется целовать, объемный рукав три четверти – супер модный в этом сезоне. А самое главное: если вы не нашли себе бойфренда, то в этом топе вы однозначно его найдете", – уверенно произнес дизайнер.

Кроме того, Андре Тан резюмировал, что всем модницам можно спокойно выбирать вещи черного цвета.

"Хочешь выглядеть круто? Тогда выбирай черный цвет! Точно не прогадаешь!" – заявил он.

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