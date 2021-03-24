Андре Тан дал главный модный совет женщинам на 2021 год

Украинский модельер Андре Тан посоветовал женщинам сделать реорганизацию гардероба в 2021 году. Он отметил, что модницам стоит перебрать все свои вещи и избавиться от тех, которые они редко носят.

Такое заявление мужчина сделал в прямом эфире программы "Люди большого города" на YouTube-канале Kyiv LIVE. Модельер также добавил: если у вас есть розовые блузы или пиджаки – их тоже следует выбросить или кому-то отдать (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, Андре Тан порекомендовал наполнить свой гардероб базовыми вещами. А если вы хотите следовать модным и ярким тенденциям – подбирать только ту одежду, которая подходит конкретно под вас.

"Не подходит вам трендовый желтый цвет? Не носите его! Потому что сейчас модно быть немодной" – подытожил модельер.

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