Андре Тан дав головну модну пораду жінкам на 2021 рік

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
2,4 т.
Андре Тан дав головну модну пораду

Український модельєр Андре Тан порадив жінкам зробити реорганізацію гардеробу у 2021 році. Він зазначив, що модницям варто перебрати всі свої речі та позбутися тих, які вони рідко носять.

Таку заяву чоловік зробив у прямому ефірі програми "Люди великого міста" на YouTube-каналі Kyiv LIVE. Модельєр також додав: якщо у вас є рожеві блузи або піджаки – їх теж слід викинути або комусь віддати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андре Тан дав модну пораду

Крім того, Андре Тан порекомендував наповнити свій гардероб базовими речами. А якщо ви хочете слідувати модним та яскравим тенденціям – підбирати лише той одяг, який підходить саме під вас.

"Не підходить вам трендовий жовтий колір? Не носіть його! Тому що зараз модно бути немодній" – підсумував модельєр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше дизайнер Андре Тан назвав головні хіти весни 2021. Серед них – вирізи на одязі, сітка, масивні коміри та багато іншого.

  • Андре Тан представив весняну колекцію під назвою "Оновлена ти!". Серед новинок можна побачити стильну сукню в горошок, яскраво-рожевий топ з оголеними плечима.

  • Також Андре Тан назвав речі, які можуть зіпсувати образ. Це колготки з недоречним принтом, підробки відомих брендів, неправильно підібрані прикраси та інші речі.

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