Американская певица вызвала восторг эпатажным образом в платье от украинского дизайнера. Фото

Американская кантри-певица Ингрид Эндресс 6 февраля посетила церемонию награждения "Грэмми-2023". Для торжественного мероприятия 31-летняя исполнительница выбрала откровенный наряд от украинского бренда Bevza. Его основательницей является уроженка Киева Светлана Бевза.

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Подборку фотографий в модном луке знаменитость разместила в Instagram. Она удивила аудиторию своим появлением в черном платье с глубоким вырезом на спине, который оголяет ягодицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брендовое изделие имеет длину макси, заниженную талию и соблазнительное декольте, выложенное треугольниками. Украинский бренд представил платье из коллекции весна-лето 2023 прошлой осенью в Нью-Йорке. Свой лук американка дополнила длинными серьгами, собранной прической и макияжем в нюдовых тонах.

На сайте бренда платье представлено только в черном цвете. Его стоимость – 890 евро (35 тысяч гривен). К слову, мнения фолловеров Ингрид по поводу ее наряда разделились. Одни утверждают – аутфит смотрится очень необычно и горячо, другие пишут, что Эндресс не должна выставлять свое тело на показ.

Стоит отметить, что певица не стесняется выходить в свет в сексуальных нарядах и давать концерты в провокационных образах. Девушка много времени уделяет своему телу, потому часто демонстрирует свои формы аудитории.

Как писал OBOZREVATEL, на 65-й церемонии награждения музыкальной премии "Грэмми-2023" многие знаменитости удивили своим выходом. Рэп-исполнительница Доджа Кэт выбрала черное латексное платье от Versace, Сэм Смит – красную королевскую мантию и шляпу с вуалью от Valentino, а Гарри Стайлс – комбинезон от Egonlab, усыпанный камнями Swarovski.

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