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Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
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Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Уже совсем скоро придется спрятать меховые пальта и массивные пуховики подальше в шкаф, а на смену им достать более легкие, весенние модели. В моде этого сезона будут яркие цвета, смелые принты и укороченные силуэты.

Видео дня

Редакторы французского сайта Voici назвали пять ультратрендовых вариантов этого года. Как и ожидалось, тенденции задали ретро-идеи, которые в последние годы медленно возвращаются на подиумы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Винил

На ряду с кожаными куртками в моду вернутся модели из винила. Куртки любой длины и цвета будут смотреться стильно и ярко.

Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Максимум цвета и принтов

В этом году тренды на верхнюю одежду базового цвета уступили ярким вариантам с разнообразными принтами. В моде будут цветастые, геометрические и даже абстрактные узоры.

Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Стеганные куртки

В моду также вернулись стильные некогда стеганные куртки. Тренд на такие модели начался еще зимой, когда популярность приобрели стеганые пуховики. Весной тенденция никуда не исчезнет.

Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Ультракороткие модели

2023 год будет богат на модели с ультракоротким силуэтом. Речь идет о бомберах, пиджаках и куртках, которые визуально удлинят ноги. Важно, чтобы короткая верхняя одежда не была приталена, поэтому предпочтение следует отдавать широким вариантам.

Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Текстура

Куртки из искусственного меха, бомберы с пайетками, пушистые блейзеры, дубленка и вязка будут в центре внимания весной 2023 года. Текстурный материал будет смотреться стильно и дорого.

Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

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