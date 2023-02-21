Акцент на силуэте или яркие принты: названы самые модные куртки весны 2023. Фото

Уже совсем скоро придется спрятать меховые пальта и массивные пуховики подальше в шкаф, а на смену им достать более легкие, весенние модели. В моде этого сезона будут яркие цвета, смелые принты и укороченные силуэты.

Видео дня

Редакторы французского сайта Voici назвали пять ультратрендовых вариантов этого года. Как и ожидалось, тенденции задали ретро-идеи, которые в последние годы медленно возвращаются на подиумы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Винил

На ряду с кожаными куртками в моду вернутся модели из винила. Куртки любой длины и цвета будут смотреться стильно и ярко.

Максимум цвета и принтов

В этом году тренды на верхнюю одежду базового цвета уступили ярким вариантам с разнообразными принтами. В моде будут цветастые, геометрические и даже абстрактные узоры.

Стеганные куртки

В моду также вернулись стильные некогда стеганные куртки. Тренд на такие модели начался еще зимой, когда популярность приобрели стеганые пуховики. Весной тенденция никуда не исчезнет.

Ультракороткие модели

2023 год будет богат на модели с ультракоротким силуэтом. Речь идет о бомберах, пиджаках и куртках, которые визуально удлинят ноги. Важно, чтобы короткая верхняя одежда не была приталена, поэтому предпочтение следует отдавать широким вариантам.

Текстура

Куртки из искусственного меха, бомберы с пайетками, пушистые блейзеры, дубленка и вязка будут в центре внимания весной 2023 года. Текстурный материал будет смотреться стильно и дорого.

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