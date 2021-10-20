Самые яркие образы Тины Кароль, Кухар и других украинских звезд на Хэллоуин. Фото

Традиция праздновать Хэллоуин пришла к нам с западных стран. Но украинские знаменитости не уступают голливудским и часто придумывают еще более жуткие, странные и необычные костюмы.

Они начинают продумывать свой образ задолго до праздника, чтобы 31 октября выделиться на фоне других звездных гостей. OBOZREVATEL решил вспомнить самые удивительные наряды на Хэллоуин Тины Кароль, Екатерины Осадчей и многих других.

Тина Кароль

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Певица Тина Кароль в эфире шоу "Танцы со звездами" в 2020 году выбрала невероятно реалистичный образ бабушки на Хэллоуин. Звезда примерила роскошное черное платье с длинным рукавом и пикантным вырезом. Стилисты накрасили морщины и сделали насыщенный макияж в холодных и темных оттенках. Глаза подчеркнули серые тени, а голову украсил седой парик.

Влад Яма

Влад Яма на шоу "Танцы со звездами" в 2020 году был в образе Франкенштейна. Гримеры несколько часов колдовали над жутким луком, а поклонники высоко оценили образ танцовщика на Хэллоуин.

Юрий Ткач

Украинский юморист Юрий Ткач на вечеринке по мотивам боевика "Планета обезьян" превратился в обезьяну с дредами. Актера невозможно было узнать.

MARUV

Певица MARUV на Хэллоуин в 2019 году примерила горячий образ с настоящим питоном в руках. Звезда позировала перед камерами в откровенном платье с пикантными вырезами, а головной убор был сделан с декоративных змеев.

Николай Тищенко

Бизнесмен и народный депутат Николай Тищенко часто организовывает звездные вечеринки посвященные Хэллоуину в Киеве в своих ресторанах. Одним из самых интересных его образов стал костюм гориллы в 2019 году.

Екатерина Кухар

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар снялась в экстравагантном образе к Хэллоуину в 2017 году. Звезда надела наряд женщины-воина и сделала макияж с элементами стилистики древнего племени.

Екатерина Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая в 2012 году на "Zombie-Party" надела платье невесты и черный парик. Ее образ на вечеринке был самым ярким и удивил поклонников.

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