7 вещей, которые ввел в моду легендарный кутюрье Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден скончался 29 декабря год назад в возрасте 98 лет. Он сперва был художником, затем стал работать в ателье и впервые выпустил линию женской одежды в 1953 году. Дизайнер первым представил на подиуме мужскую коллекцию и показал миру наряды унисекс.

Бренд "Pierre Cardin" ввел в моду короткие сарафаны, жакеты без воротника и высокие сапоги. OBOZREVATEL собрал фото вещей и яркие тенденции, которые придумал легендарный дизайнер.

Жакеты без воротника

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В 1963 году Пьер Карден сшил мужские костюмы для группы The Beatles. Молодые певцы сделали фасон жакета без воротника знаменитым. В народе их называли "битловкой". Удлиненные однобортные пиджаки вошли в моду в тандеме с узкими брюками.

Космические шляпы

В 1960-х космическая гонка прикоснулась к моде. В 1964 году Пьер Карден выпустил коллекцию Cosmocorps и решил показать людям, что они будут носить, когда станут доступными путешествия между планетами. Самой модной была трендовая зимняя шляпа в виде шлема космонавта.

Пальто-трапеция

Этот фирменный силуэт пальто стал визитной карточкой дизайнера. Трапецию всегда дополняли большие пуговицы. Фасон стал настолько популярным, потому что подходил женщинам любой комплекции. Сегодня изобретение Пьера Кардена считается неизменной классикой в женском гардеробе.

Футуристические очки

Первым ввел моду на футуристические очки Пьер Карден, они в тренде до сих пор. Модельер использовал цветные линзы и космические формы на пол лица. Он дополнял образы моделей трендовыми очками-масками еще 60 лет назад.

Мини-сарафаны

Французский модельер обожал одевать стройных моделей в ультракороткие сарафаны с объемом внизу. Самой любимой формой Пьера Кардена был круг. Он считал, что эта фигура символизирует бесконечность. Именно поэтому дизайнер выбирал для женских платьев крепкие ткани, которые хорошо держали форму и создавали круг на линии бедер.

Ботфорты

Под короткие платья Пьер выбирал высокие сапоги, чтобы мини можно было носить не только летом, но и в холодную пору. До сих пор сочетание миниюбки с лаковыми ботфортами считается очень сексуальным.

Наряды унисекс

Пьер Карден первым ввел понятие "унисекс". В его коллекции 60-х Cosmosсoprs он надел мужчинам туники с брюками, а девушкам предложил носить их как мини-платье. Тенденцию заимствовали все мировые дома моды.

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