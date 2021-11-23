Люксовые бренды по дешевке и липовые ценники: 5 лайфхаков для "умного" шопинга в Черную пятницу

В Украине 26 ноября начнется Черная пятница и продлится включительно до 29 ноября. Но далеко не всегда в эти дни можно приобрести что-то стоящее и действительно со скидкой.

Магазины могут продавать по скидке старые коллекции, некачественные вещи или указывать завышенную цену. Как не попасться на уловки продавцов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Завышенные цены

Британская организация Checkbook в течение 10 месяцев анализировала всемирно известные маркетплейсы. Оказалось, что продавцы за месяц до акций специально делают стоимость выше, чтобы потом вернуть прежнюю цену.

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Попробуйте отодрать ценник на акционной вещи. Часто под ним оказывается старая стоимость – ниже той, что выставили по "акции".

Список нужных вещей

Маркетолог Бонни Паттен отметил, что Черная пятница – это пик фиктивных цен и поддельных скидок. Девушки часто идут за необходимыми вещами, а возвращаются домой с множеством ненужных покупок.

Следует составить список, чего не хватает в гардеробе, чтобы не купить лишнего. Поскольку красные ценники всегда манят глаз. Опытные шопоголики рекомендуют отводить ограниченный бюджет на шоппинг, чтобы после визита в магазин не остаться с пустым кошельком.

Горячие предложения

В Украине активно начали устраивать распродажи с 2013 года. И с этого времени покупатели не раз замечали, как их обманывают на "скидках". К примеру, часто бывает, что на сайте магазина появляется выгодное предложение, но в самом магазине этого товара нет в наличии. В этом случае консультанты предлагают более дорогие модели.

Необходимо пройтись по другим магазинам и проверить, нет ли более выгодных цен.

Старые коллекции

На распродажах даже в ультрамодных магазинах часто выставляют одежду только из старых коллекций. Дело в том, что на производствах таким образом расхламляют склады для закупки новых товаров.

Следует обращать внимание не только на низкую цену, но и на фасон, и качество. Также нужно вспомнить свой гардероб, с чем эта вещь будет комбинироваться, чтобы не приобрести очередное платье, которое будет пылиться на полках в шкафу.

Шопинг в люксовых бутиках

В Черную пятницу можно позволить себе купить вещи, которые в обычные дни не по карману. Во время распродаж в люксовых бутиках можно приобрести качественную обувь или верхнюю одежду. И иногда именно люксовые бренды предлагают более выгодные скидки, чем магазины масс-маркета. Поэтому планируйте свой шопинг исходя из правила – лучше меньше, но качественнее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где искать настоящие скидки в Черную пятницу. Не редкость, когда в ночь перед распродажей магазины одежды переклеивают все ценники, а ассортимент в зале заменяют на вещи старых коллекций, которые залежались на складе.