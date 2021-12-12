5 простых способов всегда выглядеть стильно и дорого. Эксклюзив

Никому от природы не достается идеальное чувство стиля, и ничего зазорного в этом нет. Стать модницей это не помешает. Достаточно следовать нескольким рекомендациям в подборе своих образов.

Дипломированный стилист Кристина Алексейчук рассказала OBOZREVATEL как стать звездой streetstyle и Instagram при минимальном вложении средств и нервов.

1. Баланс

Стоит соблюдать баланс между размером сумки и параметром фигуры. На полной девушке маленькая сумочка будет выглядеть комично, ну и в то же время хрупкой маленькой девушке не подойдет огромная сумка.

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Если у вас спокойный или монохромный образ, выбирайте к нему яркие, массивные украшения. А если наоборот, в образе присутствуют принты, активные материалы и фасоны, то дополнить такой аутфит стоит лаконичными аксессуарами.

2. Тип фигуры

Для того чтобы выглядеть стильно в любой ситуации одежда на вас должна хорошо сидеть, сочетаться между собой и соответствовать вашему характеру/образу жизни.

Например, квадратное декольте сделает визуально толще девушку с широкой грудной клеткой. Но сбалансирует образ девушки с узкими плечами, как и v-образный вырез.

Это уже работа над гардеробом, но один день раз сезон можно выделить на разбор шкафов, чтобы закрыть вопрос "что надеть" и быть уверенной в своем образе.

3. Стилевые приемы

Есть стилевые приемы, которые сделают образ интереснее.

Самые популярные сейчас по мнению стилиста это – свитер поверх жакета/пальто/тренча и свитер надетый на легкое платье + ремешок на талии.

4. Многослойность

Любая многослойность сейчас в тренде. Не бойтесь лишнего объема, он не сделает вас визуально больше, если правильно подбирать вещи. Опасайтесь только элементов в гардеробе, которые плохо сидят по вашей фигуре.

Один из самых беспроигрышных вариантов многослойного образа – это гольф + рубашка + жакет + низ, верхняя одежда и аксессуары. В этом случае рубашку используем как средний слой.

5. Правильные аксессуары

С помощью аксессуаров растравляем акценты в образе. Подчеркиваем талию, зону декольте, руки. Нужно учитывать, что хотите выделить. Например, если ваши ногти не в лучшем состоянии, откажитесь от колец. А вот визуально удлинить шею поможет подвеска. И если вы хотите отвлечь внимание от широких бедер, то переносим его на массивное колье.

Есть такие группы аксессуаров:

головные уборы, шарфы/платки, перчатки/варежки;

заколки, резинки, обручи, банты;

очки;

сумки, кошельки;

ремни;

ювелирные украшения;

бижутерия.

Некоторые помогают нам утепляться и защищают от солнца или ветра, другие же помогают украсить прическу. Но основная цель аксессуаров – создать завершенность образа и дополнить его.

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