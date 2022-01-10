Тот факт, что встречают по одежде остается актуальным. Люди привыкли оценивать новых знакомых именно по внешнему виду. Поэтому всегда нужно быть на высоте, но это не значит, что нужно надеть все лучшее сразу, как это принято в восприятии некоторых современных девушек. И также не значит, что нужно бежать за мнимыми трендами, чтобы "продать" себя подороже.

Итак, давайте вспомним все то, что уже несколько лет выглядит неактуально и не к месту, но вы все еще считаете, что этим кого-то удивишь. Напомним, на дворе уже 2022 год.

1. СТРАЗЫ

Сейчас на пике актуальности минимализм и сдержанность. Если Вы очень любите стразы, любите их незаметно, на домашних праздниках, например. Обилие страз мгновенно удешевляет образ и все будет выглядеть не так презентабельно, как могло бы.

2. НАРОЩЕННЫЕ РЕСНИЦЫ

Эти опахала на глаза видны издалека, вы достигли эффекта, который был задуман, но опять-таки, напоминаю, мы уже в 2022 году, а никак не в 2010. Если уж вы никак не можете без нарощенных ресниц, то оно должно выглядеть максимально легко и ненавязчиво. А лучше конечно, на мой взгляд, полюбить свои ресницы и научиться за ними грамотно ухаживать. Но это уже практически как достичь дзен - другая категория принятия себя.

3. ГУБЫ

Гипертрофированный объем губ - эта тема достойна отдельного блога. Контурная пластика создана для того, чтобы легко подчеркивать и при необходимости корректировать особенности внешности. Но похоже, что многие об этом просто забыли и откровенно переусердствовали с увеличением губ. Чтобы все смотрелось легко и привлекательно, инъекции гиалуроновой кислоты должны быть минимальными. Или же смотрите пункт 2 - можете просто принять себя и тогда и другие вас воспримут иначе. И еще не забывайте, за глаза, когда видят девушек с наколотыми губами, часто говорят, что у них один хирург на всех. Доля правды в этом есть, не так ли?

4. НАРОЩЕННЫЕ НОГТИ

На смену длинным и ярким ногтям уже давно пришел натуральный и легкий маникюр. Такой тренд активно подхватили многие девушки и он пока уверенно лидирует. Ногти-когти - в прошлом и точка! Большая и жирная точка. Чтобы выглядеть актуально и действительно идти в ногу со временем - стоит присмотреться к нюдовой палитре оттенков, а форму выбирать миндалевидную или квадратную. И еще, не планируйте удивить нарощенными ногтями в отпуске в Европе и делать вид, что вы парижанка. Всем давно известно, что наращивать ногти - это прерогатива девушек из постсоветских стран.

5. НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Если вы до сих пор думаете, что их не видно на фоне собственных прядей - их видно, и даже очень. И часто такие прически выглядят неухоженными (бывают редкие и приятные исключения, но это не закономерность). Стилисты не устают повторять, что гораздо лучше ухаживать за своими волосами. А если Вы не можете получить желаемую длину, можно и вовсе сделать классную стрижку на короткие волосы. И ещё одна важная деталь, которая, возможно, заставит вас одуматься, - клей, который используется при наращивании, точно не пойдет на пользу вашим волосам, а совсем наоборот. Поэтому такими своими действиями вы только создаете бизнес различным салонам, которые "лечат" ваши волосы.

6. НАРИСОВАННОЕ ЛИЦО

Хватит наносить килограммы грима, это добавляет как минимум 5 лет, а при плохом освещении - все 10 лет. Всегда, а особенно сейчас в тренде ровный цвет лица и благородный румянец. Также обращаем внимание на губы, уже давно никто карандашом не вырисовывает четкие формы. Сейчас актуально делать "зацелованные губы", так, как было в моем клипе "Лірика", который мы снимали в Париже. Рецепт - хорошо отскрабировать губы, увлажнить их и затем можно наносить помаду цвета поцелуя - с вишневым оттенком, красновато-розоватый оттенок. Когда наносим помаду, не доводим до контуров губ. От центра неравномерно растушевываем цвет в разные стороны. Такие губы действительно смотрятся актуально и сексуально.

То же самое можно сказать о контурной пластике, когда она появилась, это было какое-то ноу-хау. Многие как начали пробовать - так и не могут остановиться, добавляя объем в разные части своего лица. В итоге все эти части живут своей жизнью, и когда начинаешь при близком общении смотреть на лицо женщины, то это выглядит устрашающе. Я не против, чтобы люди улучшали себя, но нужно делать это грамотно, чтобы глядя на девушку, было заметно, что она хорошо выглядит, но что именно она с собой делает - неясно.