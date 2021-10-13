5 вещей вне моды и времени: стилист показала самые беспроигрышные образы. Фото

Стилист и блогер Екатерина Полякова показала модницам беспроигрышные варианты образов, которые можно носить вне моды и времени. В их числе костюмы в мужском стиле, классический тренч, кожа, деним и другое.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Стилист привела в пример принцессу Диану, Жаклин Кеннеди, Джулию Робертс и других икон стиля прошлого столетия и сравнила их образы с современными (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

1998 год/сегодня

Классическое синее пальто на принцессе Диане в 1998 году. Такой вариант аутфита остается актуальным и на сегодняшний день.

Видео дня

1930-е/сегодня

Костюм в мужском стиле, как на Марлен Дитрих актуальный и на сегодня. Костюм свободного кроя, напоминающий мужской – основа гардероба в любое время года.

1960-е/сегодня

Твидовый жакет был трендовым в 60-е и остается таковым на сегодняшний день. Такой жакет отлично сочетается как с джинсами, так и с классической юбкой.

1960-е/сегодня

Классический тренч был в моде еще 60 лет назад. Его носили молодые люди творческих специальностей, политические активисты и знаменитости. Среди них была и актриса Одри Хепбёрн. Это практичная вещь на осень.

1970-е/сегодня

Структурированное пальто, как правило, держит форму и имеет четкую линию плеча. Функциональная вещь, сочетающаяся с разными образами.

1999 год/сегодня

Кожа и деним – актуальный на сегодня образ. Кожаная куртка отлично сочеталась с джинсами в 90-е и теперь настоящее время не теряет своих позиций.

"Имейте в виду, 90-е и нулевые сейчас очень популярны. Так что активно берем идеи оттуда", – подытожила стилист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Юлия Литвинова сделала подборку сумок, которые будут в тренде осенью-зимой 2021/2022. В их числе, сумки мягкой и пластичной формы, минималистичные варианты, а также "сложные" по крою.