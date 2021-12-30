5 вещей, которые не стоит покупать на зимних распродажах

В канун новогодне-рождественских праздников все, от торговых гигантов и масмаркетов, до маленьких шоурумов устраивают распродажи, чтобы подтолкнуть покупателей потратить побольше денег на выгодную, на первый взгляд, покупку. Однако не все, на что снизили цену, действительно нужно приобрести.

Модные эксперты издания Marieclaire назвали 5 неактуальных вещей, которые пытаются "впарить" доверчивым посетителям. Их лучше обходить, насколько бы ни была приятной цена (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спортивные костюмы из хлопчатобумажной ткани

Специалисты утверждают, что одежда из так называемого футера уже давно уступает более качественным аналогам, которые лучше греют и держат форму. Выбирая себе удобный костюм, не нужно экономить на ткани, ведь он выглядит устаревшим и быстро изнашивается.

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Пуховик или жилет с узорами

Такой элемент верхней одежды тяжело вписать в базовый гардероб. Пуховики и жилеты непрактичного кроя и с избытком узоров подойдут для стилизованной съемки, но никак не для повседневной носки.

Кружевное платье

Кружево выглядит стильно и женственно, если его немного в образе. По словам экспертов, нарядность лучше подчеркнуть элегантной обувью и аксессуарами, а одежду следует выбрать простую и изящную.

Одежда с детскими картинками и надписями

На такую одежду устанавливают самые низкие цены, ведь в обычные дни мало покупателей обращает на нее внимание. И не зря, ведь в любой образ трудно "втиснуть" даже один элемент с рисунком, чтобы он выглядел гармонично, поэтому модницы и стилисты предпочитают наряды без лишних декораций.

Натуральный мех

Модные эксперты отмечают, что в последние годы дизайнеры представили множество теплых и стильных аналогов верхней одежде из меха. Это могут быть пуховики разных размеров и длинны, дубленки-авиаторы, пальто и тд. На фоне такого количества экологических материалов, натуральный мех выглядит устаревшим и неактуальным.

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