Как тепло и стильно одеваться зимой 2021-2022. Готовые образы от стилиста

Минусовая погода на улице – не повод забывать про стиль и эффектные повседневные образы. Этой зимой стилисты рекомендуют модницам присмотреться к высоким сапогам, длинным юбкам и платьям, а также пополнить свой гардероб всеми оттенками водолазок и гольфов.

Украинский стилист Инна Гриненко проанализировала все тенденции 2021-2022 годов и составила стильные формулы на зиму, которые помогут легко создавать свои аутфиты и выглядеть модно даже в хмурую холодную погоду. Идеями образов эксперт поделилась на личной страничке в Instagram.

Инна акцентирует на том, что в первую очередь необходимо позаботиться о своем тепле и комфорте. Поэтому не стоит пренебрегать теплыми колготами и термобельем. Также рекомендуется отдавать предпочтение изделиям, в составе которых есть натуральные волокна.

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1. Кожа. Не могут уйти из топа модных трендов кожаные вещи. Этой зимой сочетайте штаны и юбки с теплыми укороченными или заправленными свитерами. Выигрышнее образ будет смотреться с ботильонами или другими сапогами на среднем каблуке.

2. Длинные юбки прямого кроя. Поклонницам элегантных образов понравится сочетать такие юбки с черными, шоколадными или молочными гольфами. Обуть можно как каблук, так и низкий ход.

3. Брючный костюм. В гардеробе современной модницы обязательно должен быть брючный костюм мужского кроя. Наденьте под низ водолазку или теплый вязаный свитер. Предпочтение стоит отдать грубым ботинкам на шнуровке или челси на массивной подошве.

4. Длинные трикотажные платья. Длина миди и макси – идеальный вариант на эту зиму. Выбирайте пастельные и теплые цвета.

5. Рубашки. Ну а сочетание гольф + рубашка сверху – давно уже перешло в категорию вечно актуальной классики. Гармонично будет смотреться как с брюками или джинсами, так и с юбкой.

6. Юбки миди/макси. Присмотритесь к трикотажным юбкам свободного кроя. Сочетайте их с удлиненными кардиганами и высокими ботинками на каблуке или без.

7. Леггинсы. Женские штаны обтягивающего фасона лучше всего носить с широкими высокими ботинками на низком ходу и объемным верхом: оверсайз-пуховиками и куртками.

8. Мини. Обладательницам стройных ног не обязательно все время скрывать свои достоинства длиной макси и миди. Смело надевайте короткие юбки с теплыми колготами. Наверх – объемный свитер или обтягивающий гольф. На ноги – ботфорты или свободные сапоги чуть ниже колена.

9. Спортивные костюмы. Сторонницам максимального комфорта подойдут образы с объемными худи. Обувайте под спортивные штаны массивные ботинки, а с приходом тепла можно переходить и на кроссовки.

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