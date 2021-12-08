Стилист назвал 10 вещей, которые нельзя покупать в масс-маркете: будете выглядеть дешево

Стлист Аполлон Байгакофф назвал 10 вещей, которые не нужно покупать в масс-маркете, чтобы избежать "дешевого" внешнего вида. В список вошла одежда, косметика, обувь, бижутерия и другие изделия.

Иногда такая покупка может сноситься за несколько недель, а иногда и вызвать проблемы со здоровьем. Продукцию из больших магазинов следует выбирать осторожно, чтобы не нажить себе проблем в будущем, предупреждает издание Marieclaire (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трикотаж

Масс-маркеты привлекают покупателей своей доступностью и постоянным пополнением ассортимента. Однако дешевая цена всегда обуславливается экономией на тканях и фурнитуре. В частности, трикотажная одежда, в которой синтетика преобладает над натуральными материалами, сохраняет свой внешний вид всего несколько недель.

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Косметика

Выбирая косметические средства, следует обратить внимание на качество и не доверять яркой рекламе. Продукция, состоящая из дешевых компонентов, может вызвать аллергию или ухудшить состояние кожи.

Обувь

Из-за постоянного пополнения товара мазазинам не выгодно задерживать у себя на полках дорогую обувь, поэтому они предпочитают дешевые, но трендовые пары. Такой элемент гардероба не прослужит много сезонов, ведь затраты на него также идут минимальные, что оказывает существенное влияние на качество.

Костюм

Костюм из синтетики или с дешевой фурнитурой будет виден сразу, а это может повлиять на впечатление коллег и внешний вид на деловых встречах. К тому же, хорошую посадку одежды обеспечивают ее пуговицы, молнии, завязки и стежки, на которых в масс-маркетах привыкли экономить.

Бижутерия

Обычно украшения в неспециализированных магазинах производятся из дешевого железа или сплавов. Такие аксессуары быстро тускнеют или ржавеют, поэтому уже через несколько месяцев их можно выбросить в помойку.

Изделия из дорогих тканей

Масс-маркет экономит и на крое, поэтому изделия из шелка, бархата или кружева тоже будут выглядеть дешево. Даже одежда из 100% натурального материала может выглядеть дешево, если ее скроить на скорую руку.

Слишком декорированные изделия

Поетки, бусинки, стразы, броши, цепи и синтетические перья должны быть не просто приклеены к одежде, а крепко пришиты. Обычно такой декор крепится на некачественные материалы, которые с трудом могут пережить несколько выходов в свет.

Откровенные фейки

"Mango", "H&M", "ZARA" и другие магазины привлекают покупателей возможностью купить "брендовую" вещь по низкой цене. Такие вещи будут напоминать оригинал, однако "проживут" всего несколько месяцев. Кроме того, знатоки моды, скорее всего, осудят выбор подделки.

Сумки

Выбор сумки всегда намного ответственнее чем покупка другого элемента гардероба. Она должна выглядеть привлекательно, не смотря на круглосуточною носку. Материал такого аксессуара вынужден выдерживать любую погоду и транспорт, поэтому дешевая вещь быстро сносится.

Искусственная кожа

Обычно ее изготавливают из химических материалов, что не только неэкологически, но просто неприятно одевать на тело. Дешевая искусственная кожа потрескается от первой же непогоды. Она лопается, линяет, плохо сидит на фигуре и не пропускает воздух.

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