5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

При входе в магазин одежды в глаза обычно бросаются самые яркие вещи, самые трендовые элементы гардероба и самые экстагантные аксессуары. Потом все как в тумане, и вы уже не помните, как совершили очередную импульсивную покупку. Дело в том, что тренды быстро проходят. Некачественные вещи, подтверждая свое масс-маркетное происхождение, изнашиваются. Экстравагантные аксессуары не подходят к гардеробу. "И зачем я только это купила?" – раздается в голове.

По случаю этого, OBOZREVATEL собрал подборку из пяти базовых предметов гардероба, которые стоит приобрести каждой женщине. Такие элементы одежды остаются актуальными через года. К тому же, сознательный шоппинг поможет вам избежать импульсивных покупок, что позволит сэкономить деньги, и решит проблему "неподходящих" вещей.

Маленькое черное платье

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Классика и просто незаменимый элемент одежды. Квинтэссенция в гардеробе каждой женщины – маленькое черное платье, которое можно надеть на любое событие. Независимо от того, идете ли вы на ужин, отдыхаете после работы или собираетесь на деловую встречу – верная спутница подойдет к любому моменту вашей жизни.

Так как платье должно выглядеть изысканно и соответствовать рабочему дрескоду, идеальным выбором станет длина до колен и фасон по фигуре.

Варианты сочетаний такого платья множество: можно одеть с блейзером на обеденную встречу, а вечером добавить украшения и дополнить образ ярким макияжем.

Прямые джинсы

Элемент одежды, присутствующий наверняка в каждом женском шкафу. Интересный факт: джинсовые штаны сначала создавались как рабочая одежда, но затем трансформировались во все возможные силуэты. Однако классические прямые джинсы – неотъемлемая часть гардероба.

Качественные джинсы прослужат вам гораздо дольше, чем трендовые из масс-маркета. Более дешевые джинсовые штаны изготавливаются не из аутентичного денима, поэтому срок службы гораздо короче по сравнению с парой, изготовленной из высококачественного хлопка.

Повседневная сумка

Ваша обычная сумка должна хорошо сочетаться с любой одеждой, быть вместительной и изготовленной из качественного материала. Если это вещь, которую вы постоянно носите с собой, то со временем на ней обязательно появятся вмятины и царапины.

Полотняная сумочка-шопер с хорошими аксессуарами незаменима в летний период, но классическая кожаная сумка выглядит прекрасно в любой сезон.

Пара нейтральных туфель или лоферов

Подобно другим элементам базового гардероба, туфли на каблуке или лоферы могут улучшить образ. Нейтральные каблуки и лоферы – это обувь, которую каждая женщина должна иметь в своем гардеробе. Они хорошо сочетаются почти с любым платьем или комбинезоном, избавляя от дилеммы, какую пару обуви одеть на свадьбу, бранч или детский праздник.

Если не можете выбрать между двумя парами обуви, рекомендуем приобрести обе в разных цветах. Черные лакированные лоферы пригодятся на встречах, собеседованиях и других профессиональных мероприятиях. Нюдовые каблуки будут вашими компаньонами на вечеринках. Стандартные черные туфли навсегда останутся классикой, впрочем, незаурядный каблук – современный и универсальный.

Классический тренч

Кроме маленького черного платья, культовый тренч дополнит образ, как никто другой. Независимо от того, одеваете ли вы шикарное платье или обычную комбинацию джинсов и футболки, это не сравнится с длинным силуэтом тренча, подчеркивающего талию. Классическое пальто уже давно стало непременным атрибутом холодных дней.

Поскольку большинство тренчей водостойкие, они отлично подходят для холодной осени и зимы, а также для дождливых и прохладных весенних дней.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, как создать универсальный гардероб на все случаи жизни.

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