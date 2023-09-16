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5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

Obozrevatel
Мода
3 минуты
132
5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

При входе в магазин одежды в глаза обычно бросаются самые яркие вещи, самые трендовые элементы гардероба и самые экстагантные аксессуары. Потом все как в тумане, и вы уже не помните, как совершили очередную импульсивную покупку. Дело в том, что тренды быстро проходят. Некачественные вещи, подтверждая свое масс-маркетное происхождение, изнашиваются. Экстравагантные аксессуары не подходят к гардеробу. "И зачем я только это купила?" – раздается в голове.

По случаю этого, OBOZREVATEL собрал подборку из пяти базовых предметов гардероба, которые стоит приобрести каждой женщине. Такие элементы одежды остаются актуальными через года. К тому же, сознательный шоппинг поможет вам избежать импульсивных покупок, что позволит сэкономить деньги, и решит проблему "неподходящих" вещей.

Маленькое черное платье

5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото
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Классика и просто незаменимый элемент одежды. Квинтэссенция в гардеробе каждой женщины – маленькое черное платье, которое можно надеть на любое событие. Независимо от того, идете ли вы на ужин, отдыхаете после работы или собираетесь на деловую встречу – верная спутница подойдет к любому моменту вашей жизни.

Так как платье должно выглядеть изысканно и соответствовать рабочему дрескоду, идеальным выбором станет длина до колен и фасон по фигуре.

Варианты сочетаний такого платья множество: можно одеть с блейзером на обеденную встречу, а вечером добавить украшения и дополнить образ ярким макияжем.

Прямые джинсы

5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

Элемент одежды, присутствующий наверняка в каждом женском шкафу. Интересный факт: джинсовые штаны сначала создавались как рабочая одежда, но затем трансформировались во все возможные силуэты. Однако классические прямые джинсы – неотъемлемая часть гардероба.

Качественные джинсы прослужат вам гораздо дольше, чем трендовые из масс-маркета. Более дешевые джинсовые штаны изготавливаются не из аутентичного денима, поэтому срок службы гораздо короче по сравнению с парой, изготовленной из высококачественного хлопка.

Повседневная сумка

5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

Ваша обычная сумка должна хорошо сочетаться с любой одеждой, быть вместительной и изготовленной из качественного материала. Если это вещь, которую вы постоянно носите с собой, то со временем на ней обязательно появятся вмятины и царапины.

Полотняная сумочка-шопер с хорошими аксессуарами незаменима в летний период, но классическая кожаная сумка выглядит прекрасно в любой сезон.

Пара нейтральных туфель или лоферов

5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

Подобно другим элементам базового гардероба, туфли на каблуке или лоферы могут улучшить образ. Нейтральные каблуки и лоферы – это обувь, которую каждая женщина должна иметь в своем гардеробе. Они хорошо сочетаются почти с любым платьем или комбинезоном, избавляя от дилеммы, какую пару обуви одеть на свадьбу, бранч или детский праздник.

Если не можете выбрать между двумя парами обуви, рекомендуем приобрести обе в разных цветах. Черные лакированные лоферы пригодятся на встречах, собеседованиях и других профессиональных мероприятиях. Нюдовые каблуки будут вашими компаньонами на вечеринках. Стандартные черные туфли навсегда останутся классикой, впрочем, незаурядный каблук – современный и универсальный.

Классический тренч

5 базовых предметов гардероба, которые следует приобрести каждой женщине. Фото

Кроме маленького черного платья, культовый тренч дополнит образ, как никто другой. Независимо от того, одеваете ли вы шикарное платье или обычную комбинацию джинсов и футболки, это не сравнится с длинным силуэтом тренча, подчеркивающего талию. Классическое пальто уже давно стало непременным атрибутом холодных дней.

Поскольку большинство тренчей водостойкие, они отлично подходят для холодной осени и зимы, а также для дождливых и прохладных весенних дней.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, как создать универсальный гардероб на все случаи жизни.

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