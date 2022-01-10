4 модных цвета на весну-лето 2022 года, которые можно носить уже сейчас

Близится тот час, когда модницы побегут в магазины выбирать легкие куртки, яркие блузки и тонкие гольфы на весну. В это время именитые дизайнеры уже во всю представляют свои коллекции на теплый сезон–2022. Из них можно выделить четыре преобладающих цвета, которые обещают быть трендовыми в новом году.

О модной палитре на эти весну и лето написал женский журнал Harper’s Bazaar. Одежду а таких оттенках можно и нужно носить уже сейчас.

Лаймовый и неоново-салатовый

В прошлом году, если вспомнить, зеленый был одним из лидеров в нарядах современных модниц. Насыщенные травянистые и пастельные мятные тона этого цвета буквально заполонили магазинные полки в масс-маркетах. В новом сезоне зеленый обещает трансформироваться и показать себя с необычной стороны.

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Апельсиновый

"Кислотные" цвета из 80-х не сдают позиций. Смело разбавляйте свой гардероб цитрусовыми нотками, а если быть точными – ярким оранжевым оттенком.

Фиолетовый

Цветом этого года, по версии института Pantone, сталVery Peri – сиреневый оттенок с синими нотами. Не удивительно, что теперь в магазинах появится масса свитеров, платьев, головных уборов, сумок и прочих элементов во всех проявлениях фиолетового: начиная от нежной лаванды, заканчивая глубоким сливовым.

Белый

Противники ярких красок могут с облегчением вздохнуть, поскольку одним из самых модных цветов приближающегося сезона станет белый и приближенные к нему оттенки: молочный, бежевый и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 2022 год – год Тигра, поэтому в тренде будут все оттенки этого благородного животного. Стилисты рассказали, как носить такой принт и с чем его сочетать.