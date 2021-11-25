4 модели джинсов, которые никогда не выйдут из моды. Кому подходят и с чем носить

Многие модницы в погоне за трендовыми вещами забывают о базовых, которые являются основой гардероба. И это зря, ведь именно благодаря вневременным и универсальным элементам одежды, можно создавать образы, которые будут актуальными из сезона в сезон. Среди таких вещей – джинсы.

Как отмечает издание Grazia Magazine, есть четыре денимовые пары, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки. Среди них джинсы-бойфренды, прямой крой и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джинсы-бойфренды

Универсальный тип джин, подходящий практически каждому типу фигуры. Если такие джинсы на высокой посадке, то они подчеркнут талию, а если укороченный вариант, то отлично подчеркнет лодыжки. Зачастую его носят с кроп-топами и блузками.

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Джинсы клеш

Такой фасон брюк пришел со времен хиппи и со временем слегка изменяется, но всегда остается актуальным. Плотно прилегающие в верхней части джинсы, которые постепенно расширяются к низу подойдут большинству.

Джинсы прямого кроя

Этот вариант является одним из самых базовых, поскольку подчеркивают женственные изгибы на бедрах и делю ноги визуально стройнее. Еще одним плюсом является то, что к джинсам прямого кроя можно подобрать практически любой верх.

Укороченные и свободные джинсы

Этот фасон создан, чтобы демонстрировать свою лучшую обувь. Эти джинсы сочетаются с тренчами, куртками-рубашками, пиджаками oversize. Однако стоит аккуратно подбирать верх, поскольку неудачно-укороченная футболка или кофта может нарушить пропорции фигуры.

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