14 модных трендов, от которых все будут без ума весной 2022 года

С наступлением февраля на полках магазинов и модных показах появилось много разной весенней одежды. Дизайнеры подготовили целые коллекции образов, из которых можно выделить основные стильные хиты следующего сезона.

Модные эксперты издания Glamour Magazine составили список 14 тенденций, от которых будут сходить с ума красавицы во всем мире уже через несколько месяцев. Среди них: давно забытые тренды, яркие элементы и смелые решения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Низкая посадка

Брюки с высокой посадкой долго держались на пьедестале модных тенденций, но весной 2022 года в тренды снова ворвутся вещи, которые были популярны в 2000-х. В частности, это касается и джинсов с низкой талией, говорят специалисты.

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Плиссированные юбки

Длинная юбка плиссе – идеальный вариант для прогулки, офисной работы и вечернего образа. Она добавляет объема в области бедер, визуально создавая красивые формы и помогает скрыть недостатки фигуры.

Металлик

Одежда любого цвета с металлическим оттенком также станет трендом в следующем сезоне. Специалисты считают, что легкое мерцание в наряде подчеркнет сияние кожи и поможет создать яркий образ.

Полупрозрачная ткань

Смелая тенденция для тех, кто не боится выделяться из толпы – полупрозрачные платья и другие элементы гардероба. Раньше их на себе демонстрировали звезды шоу-бизнеса, однако весной 2022 года отчаянных модниц станет больше, говорят эксперты.

Ультра мини

В следующем сезоне в моду снова вернется экстримальное мини. Его преимущественно демонстрируют в комбинации с деловыми жакетами, маскулинными рубашками, футболками в стиле 90-х, вязаными свитерами или кроп-топами, чтобы компенсировать голые ноги закрытым верхом.

Белые костюмы

Классические костюмы – вещи вне моды. Однако если раньше дизайнеры экспериментировали с принтами и тканью, на этот раз однотонный белый костюм-двойка из традиционного брючного материала, по мнению экспертов, станет хитом.

Аксессуары для ног

Речь идет не о привычных украшениях в виде браслетов, а о новом феномене – ярких узорчатых колготках, кружевах и даже высоких сапогах с перьями, которые уже были замечены в коллекциях модельеров.

Завязки

Множество шнурков и завязок на одежде, переплетающиеся между собой, создавая уникальные узоры, также будут мастхевом в гардеробе каждой красавицы, предполагают авторы издания.

Неоново-желтый

Одним из самых ярких и трендовых оттенков весной станет неоново-желтый. Смельчаки могут создать полный образ, выбирая только этот цвет, а любительницам классики рекомендуют добавить в наряд хотя бы одну кислотную деталь.

Сетчатая одежда

Полупрозрачные сетчатые ткани также ворвутся на полки магазинов уже очень скоро. Их можно комбинировать с другой одеждой, набрасывая сверху, или подобрать под низ красивое белье и гулять, не беспокоясь о жаре.

Вырезы

Любительницам эротики в образах рекомендуют присмотреться к новому тренду с вырезами на теле. Платья и боди с открытыми ребрами и плечами придадут наряду откровенности, которая не переходит грань вульгарности.

Феминные платья

Большое количество новых сериалов с костюмированными героями в стиле "Бриджертонов" вернули на пик популярности пышные феминные платья с цветочными принтами и избыточным декором розовых и других пастельных оттенков. Такие наряды можно выбрать как на прогулку, так и на торжественное мероприятие.

Белье, выглядывающее из-под одежды

Если раньше недосмотреть торчащее под одеждой белье было верхом безвкусицы, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Дизайнеры представили платья, кофточки и даже костюмы, которые предполагают в себе вырез для обзора на бюстгальтер.

Объемные сумки

На смену микросумкам в моду ворвались объемные аксессуары, больше напоминающие пакет. В такую сумочку могут легко влезть все необходимые вещи и даже сменный образ.

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