10 самых модных топов на весну-лето: как и c чем носить

Совсем скоро наступит летний сезон, а это значит, что пора добавить в свой гардероб трендовые топы – от спортивных моделей до сексуальных и полупрозрачных.

OBOZREVATEL предлагает подборку трендовых образов, которые можно носить как на каждый день так и надеть по особому случаю – на день рождение, вечеринку, светское мероприятие или даже на работу.

Топ с воланами. Такой наряд лучше всего носить с брюками и юбками высокой посадки. В качестве обуви выбирайте ботильоны, кроссовки или грубые ботинки.

Топ с объемными рукавами сочетайтес классическими нарядами. К тому же, такой топ смело вписывается в офисный дресс-код.

Топ бра. Сексуальный наряд подойдет для романтического свидания. Под такой топ лучше надеть классические брюки или джинсы-клеш.

Укороченная блуза – идеальный вариант для повседневного образа. Сочетайте с жакетами и носите с кроссовками, кедами или шлепанцами.

Укороченная футболка. Такой вариант наряда станет самым модным на лето 2021. Его можно носить каждый день или надеть по особому случаю.

Топ на одно плечо – классический наряд для мероприятий или даже на работу. Сочетайте с пиджаками и джинсовыми жакетами.

Вязаный топ – носите летом с юбками макси в стиле хиппи и с объемными кардиганами.

Минималистический топ. Такой вариант наряда даст возможностью выглядеть не только дерзко, но и уверенно. Сочетайте топ с кожаными брюками, классическими нарядами и длинными жакетами.

Спортивный топ подойдет тем, ктолюбит все в стиле спорт-шика. Летом носите его с велосипедками и короткими шелковыми шортами.

Корсетный топ позволит выглядеть женственно и стильно. Кроме того, его можно найти в популярных масс-маркет магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее fashion-блогер Яна Овчеренко рассказала, как носить спортивные вещи каждый день. По словам эксперта, спортивные наряды можно сочетать с огромным количеством вещей – от классических пиджаков до обуви на каблуке.