Дома будет всегда чисто: три правила уборки от японок

Необходимость постоянно убирать, бесконечность этого процесса может демотивироваться. Особенно когда в доме есть маленькие дети, которые еще не могут помогать с этим родителям. Поэтому японские хозяйки разработали несколько лайфаков, помогающих им поддерживать порядок без чрезмерных усилий.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных принципах, которые помогают японкам легко справляться с уборкой. Этот подход базируется на трех основах.

Прощание с хламом

Поскольку на тесных улицах японских городов практически нет места для мусорных контейнеров, бытовые отходы отбирают специальные службы от дверей жилья. Поэтому, чтобы не держать у своего дома большое количество мусора, японцы предпочитают не покупать лишнего и вовремя избавляться от ненужного. В доме держат только необходимый минимум полезных и исправных вещей, которыми постоянно пользуются. А все, что можно назвать хламом, отдают, продают или выбрасывают без сожаления.

Все вещи на местах

Если поставить одну вещь после использования не на свое место, она создаст легкий беспорядок, десяток вещей обернутся серьезным беспорядком, а несколько десятков – настоящим хаосом, преодолеть который будет очень сложно. Потому японцы просто не создают этот хаос. Все, чем воспользовались, тут же отправляется на место хранения. Никакой одежды на стульях, немытых чашек в комнатах или разбросанной техники. Всё в своих контейнерах. Жители страны – настоящие фанаты систем хранения.

Максимум задач – гаджетам

Япония славится своей передовой электроникой. Служит она и для облегчения обыденного быта. От привычных уже и нам роботов-пылесосов, до сушильных шкафов, причудливой кухонной техники и специальных устройств, которые сами моют окна. Даже мусор складывают в ведра, которые потом самостоятельно запаивают пакеты. Никто не чувствует себя из-за этого ленивым или разнеженным – японцы очень много работают и поэтому разбираются в том, каким ценным является свободное время, которое можно не тратить на бесконечную уборку.

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