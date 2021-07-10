Как наш лишний вес влияет на наше либидо? К сожалению, не самым лучшим образом.

У женщин с избыточным весом у организма нет ресурсов и энергии. Он просто ослаблен – не смотря на большую массу.

Что делать? Самый верный способ начать худеть. Еще хорошо бы было принимать витамин Д, либо ежедневно час принимать солнечные ванны.

Включить в свой рацион продукты богаты на железо. Придётся полюбить шпинат, гречку и томатный сок)

Лишний вес сопровождается пониженным уровнем эстрогенов. А как известно, эстрогены отвечают за молодость и красоту женщины, ее эмоциональное состояние и либидо.

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Когда женщина начинает худеть, ее начинает радовать ее тело и вместе с этим повышается уровень эстрогенов в организме, что благоприятно влияет на ее либидо.

Женщины с избыточным весом, очень часто ложатся спать позже 23.00, а это очень нехорошая привычка, которая повышает уровень кортизола в организме! Кортизол – Гормон стресса. О каком либидо может идти речь, если женщина постоянно нервная и хочет что-то съесть?

Что делать?

Нужно наладить свой режим сна и обязательно ложиться до 23.00 и спать 7-8 часов.

Пухлые женщины мало двигаются. Развивается гиподинамия и застой кровообращения органов малого таза. Вы поняли, что происходит дальше…

Что делать?

Начать ходить от 2 км в день и растягиваться на шпагат.

Еще можно и использовать травы-стимуляторы - женьшень, пажитник, гуарана.

Стоит также обратить внимание на правильное сбалансированное питание отказаться от приема всевозможных рафинированных продуктов, алкоголя и отдавая предпочтение здоровой пище.

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