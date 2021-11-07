Женщина похудела на 50 килограмм и рассказала, что помогло ей сбросить вес. Фото до и после

В городе Корк в Ирландии живет девушка по имени Триша Льюис, которой удалось похудеть на 50 килограмм. Привести себя в форму ей помогли решительность в своей намерении и регулярные занятия спортом.

Свой путь к похудению шеф-повар начала в весе 165 кг еще в 2017 году, пишет The Irish Sun. Приблизиться к цели – сбросить половину своего веса – ирландка смогла благодаря упражнениям, достаточному количеству воды, правильному питанию и здоровому сну (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

При этом Триша отмечает, что главное все же – это не вес, а самооценка человека и его уверенность в себе, а так же желание взять себя в руки. Она подчеркивает: не нужно ждать понедельника или следующего месяца, стоит заняться собой прямо сейчас.

"Я всегда говорила, что если я сброшу вес, мои проблемы исчезнут, но я сосредоточилась не на том. Я всегда думала, что моя проблема в весе. А настоящей проблемой для меня была я сама", – объяснила женщина.

О своем пути Триша Льюис рассказывает в Instagram, где у нее уже более 200 тысяч подписчиков. Сейчас ее жизнь изменилась к лучшему, утверждает ирландка. Она и раньше была успешна в своей профессии, но курила и не занималась спортом.

Теперь же, когда она привнесла в свой быт новые привычки, вес снизился, самочувствие и состояние здоровья улучшились. Вместе с тем, Триша выпустила уже вторую кулинарную книгу "21 Day Reset".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, индиец Аншул Махшвари, весивший 110 кг, сбросил 25 кг всего за семь месяцев. Как ему это удалось, читайте по ссылке.