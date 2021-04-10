Женщина поделилась секретом похудения на 45 кг. Фото

Жительница канадского города Торонто 32-летняя Габриэла Портильо похудела с 113 до 68 килограммов. Ее секрет успеха – бег.

В 2020 году женщина потеряла работу из-за пандемии и решила поменять образ жизни, пишет Runners World. Портильо решила, что нужно попробовать бегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что она всю жизнь боролась с лишним весом. Максимальный вес канадки составил 113 килограммов. Из-за этого у нее болели суставы, колени и спина. В этот раз ее основной целью было не похудеть, а просто больше двигаться. Она начала бегать на короткие дистанции, постепенно увеличивая их.

Теперь Портильо бегает по три-четыре раза в неделю. Она отслеживает пробежки через мобильное приложение. Женщина поставила себе цель пробегать 160 километров каждый месяц. Март 2021 года стал пятым месяцем подряд, когда она ее выполняла.

За это время женщина сбросила 25 килограммов. После того, как она начала бегать во время пандемии, она избавилась от психологической цели по похудению и сконцентрировалась на здоровом восприятии еды и движении.

"Для многих 2020 год был трудным. Я потеряла работу. Мою свадьбу пришлось отложить. У меня было много причин сдаться, но я начала бегать, и это буквально стало моей терапией. Я бегаю, чтобы очистить разум. Я бегаю, чтобы избавиться от стресса. Я бегаю, потому что это делает меня счастливой!" – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. В связи с чем увеличивается вероятность набрать лишние килограммы. Однако если придерживаться некоторых правил питания – можно не только сохранить отличную форму, но и похудеть.