Как на самом деле худеют супермодели Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие: раскрыты секреты

Порой самые красивые женщины планеты раскрывают свои секреты красоты и идеальной фигуры. И не всегда это жесткие диеты и суровые ограничения.

Как сбрасывают лишний вес Миранда Керр, Роузи Хантингтон-Уайтли, Джиджи Хадид и другие знаменитые модели – читайте в материале OBOZREVATEL.

Наталья Гоций рассказала, что ей помогает оставаться в форме Instagram Натальи Гоций

Супермодель, которая работала с Dior, Gucci и Valentino, была на обложках Harper's Bazaar и Elle, за свою многолетнюю модельную карьеру перепробовала невероятное количество диет. При этом Наталья не скрывает, как питается, чтобы оставаться стройной. Так, перед едой Гоций советует пить воду или настойки из трав, чтобы заполнить желудок. Также она советует не прибегать к диетам и голоданию, отказаться от ресторанов и готовой еды, а придерживаться сбалансированного питания. По мнению Натальи Гоций, именно здоровый рацион без излишеств в еде поможет выглядеть свежо и подтянуто.

Бывший ангел Victoria's Secret австралийская супермодель Миранда Керр не раз делилась в интервью, что своей фигурой обязана дисциплине. Она не только постоянно уделяет внимание спорту и йоге, но и держит питание под контролем. В ее рационе всегда есть органические овощи и фрукты, а основа ежедневного питания – это шпинат, авокадо, много зелени и брокколи.

Миранда Керр спасает свою фигуру строгим контролем над тем, что она ест Getty Images for David Jones

Джиджи Хадид почти все время питается смузи и салатами GC Images

Популярная модель за несколько лет построила успешную карьеру, которой могут позавидовать многие. При этом ее успех заключается не только в экзотической внешности, но и в умопомрачительной фигуре. Красотке помогает держать себя в форме распространенная система питания, по которой Джиджи 6 дней в неделю ест различные низкокалорийные блюда: яйца, смузи, салаты с рукколой и т.д., но в один день разрешает себе пиццу и лишний кусочек шоколада. Это помогает не только не набирать вес, но и морально "не сдаваться".

Кендалл Дженнер питается интуитивно, стараясь уравновешивать калорийную еду низкокалорийной Axelle/Bauer-Griffin

Топ-модель и звезда реалити-шоу о семействе Кардашьян признается, что обожает есть. И часто разрешает себе все, что захочется. При этом Кендалл знает чувство меры, и даже если днем она съела свой любимый жареный сыр, то вечером разрешает себе лишь немного легкого салата с курицей. Кроме того, Дженнер повезло с фигурой. Она не склонна к полноте с рождения.

Британская супермодель и подружка Джейсона Стэтхэма выросла на ферме и считает именно этот факт своей биографии решающим. Роузи может есть только органические продукты и не может прожить и дня без овощей. Также модель регулярно уделяет время спорту и пробежкам. А вот если для работы требуется экстренно избавиться от нескольких килограммов, то она на время исключает из своего рациона любые углеводы, соль и сахар.

Роузи Хантингтон-Уайтли отказывается от сахара и соли на время похудения

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