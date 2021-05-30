Если у вас сидячая работа и вам нужно улучшить осанку или избавиться от болей в спине – выполняйте упражнение кошечка утром и вечером. Начните с 50 раз.

Упражнение лучше всего выполнять натощак или через 2 часа после приема пищи.

ЧТО ВАМ ДАСТ ЭТО УПРАЖНЕНИЕ?

Нормализует деятельность гормональной системы у женщин.

Уменьшает болевые ощущения в менструальный период.

Восстановит гибкость и подвижность позвоночника.

Ускорит метаболизм.

Укрепит мышцы пресса и спины.

Раскроет грудной отдел.

Поможет на пару см уменьшить талию.

Улучшит работу ЖКТ.

После напряженного дня успокоит нервную систему и снимет усталость.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ?

Исходное положение стоя на четвереньках. Руки находятся под плечами. Колени расположены под тазом. Угол согнутых ног 90 градусов.

На вдохе медленно прогните низ и среднюю часть спины. Представьте, что на вас кто-то сел. Тянитесь животом вниз, а головой и шеей назад. Будьте аккуратны с шеей и не делайте резкие движения.

На выдохе втягивайте живот, а тазом двигайтесь в обратную сторону, спина выгибается вверх дугой, подбородок упирается в грудь.

Видео дня

Во время выполнения упражнения кошки не ослабляйте плечи и по возможности держите локти прямыми.

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