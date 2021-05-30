Упражнение "кошечка" уменьшает талию и укрепляет мышцы спины
Если у вас сидячая работа и вам нужно улучшить осанку или избавиться от болей в спине – выполняйте упражнение кошечка утром и вечером. Начните с 50 раз.
Упражнение лучше всего выполнять натощак или через 2 часа после приема пищи.
ЧТО ВАМ ДАСТ ЭТО УПРАЖНЕНИЕ?
Нормализует деятельность гормональной системы у женщин.
Уменьшает болевые ощущения в менструальный период.
Восстановит гибкость и подвижность позвоночника.
Ускорит метаболизм.
Укрепит мышцы пресса и спины.
Раскроет грудной отдел.
Поможет на пару см уменьшить талию.
Улучшит работу ЖКТ.
После напряженного дня успокоит нервную систему и снимет усталость.
КАК ВЫПОЛНЯТЬ?
Исходное положение стоя на четвереньках. Руки находятся под плечами. Колени расположены под тазом. Угол согнутых ног 90 градусов.
На вдохе медленно прогните низ и среднюю часть спины. Представьте, что на вас кто-то сел. Тянитесь животом вниз, а головой и шеей назад. Будьте аккуратны с шеей и не делайте резкие движения.
На выдохе втягивайте живот, а тазом двигайтесь в обратную сторону, спина выгибается вверх дугой, подбородок упирается в грудь.
Во время выполнения упражнения кошки не ослабляйте плечи и по возможности держите локти прямыми.
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