Самый важный элемент в спортивной одежде: от него зависит ваш результат
Спортивная одежда!
По моему мнению есть ОДИН главный момент для женщин в спортивной одежде – лиф, топ, поддержка груди! Хороший специальный топ – залог комфорта, залог улучшений, а не вреда себе самой!
ТИПЫ КОСТЮМОВ: топ и шорты, лосины, брюки, майки, водолазки….это должно быть удобно! Это должно нравиться!
На людях - в зале - секси, ярко, стильно, красиво, продуманно!
Дома – хоть в трусах, но в правильном топе! Хочешь дома красиво –класс, отлично! Красиво, так красиво для себя!
Требования: пот должен впитываться в одежду, а не оставаться под ней на теле.
Тело не должно перегреваться! Тёплая одежда в жарком зале - залог звёздочек в глазах и тошноты. Я за свежесть, холодную температуру воздуха, минимум одежды – максимум испарения.
Кроссовки: в больших авторитетных фирмах спортивной одежды всегда есть в отделе кроссовок надписи: для фитнеса, для бега, для лайфстайла. Выбирайте качественное – по нужному направлению.
Стиль: сейчас есть направления фитнеса… и на йогу мы не надеваем ту же одежду, что на кроссфит! Как не придем на ужин в спортивном костюме. Это скорее внештатный этикет поддержания настроения, атмосферы.
Есть правила стиля, но это лишь мода.
Выбирайте одежду под свою фигуру как и обычную одежду – украшайте! Сглаживайте!
Есть только одно но от меня! Не рекомендую надевать белые, молочные, светло-желтые, салатные оттенки, когда через лосины целлюлит ещё больше виден, чем вообще он есть. Зачем? Возьмите чёрные и плотные лосины и класс! А через 2 месяца можно и в белые прыгать.
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