Парень похудел почти на 65 кг из-за издевательств девушек. Видео невероятной трансформации

TikTok-блогер Улуулу Маккарти невероятно поменялся, сбросив около 63,5 кг (10 стоунов). Парень признался, что до похудения девушки издевались над ним и он стеснялся своего тела.

Маккарти раньше весил почти 140 кг (22 стоуна). В своем аккаунте в TikTok он опубликовал видео, показав внешность до и после того, как занялся собой. Пост парня стал вирусным и собрал уже более 51,8 млн просмотров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В первой части видео – где блогер в синем свитере и с рюкзаком сидел на лавочке – можно увидеть, как парень выглядел в своем прежнем весе. У Улуулу были пышные щеки, большой живот.

Видео дня

Из-за лишнего веса девушки отвергали парня и даже позволяли себе оскорблять его. "Извини, ты просто не в моем вкусе, слишком толстый", "Похудей, жирное д***мо", – обращались они к Маккарти.

Во второй части ролика TikTok-блогер показал, что теперь он худой, накаченный, а щеки на лице сменили острые скулы.

Улуулу не только похудел, но и сменил свой стиль: он сделал пирсинг на лице и выглядит более серьезно. На странице парня есть немало видео о том, как он занимается спортом в зале.

Очевидно, именно физические нагрузки помогли Маккарти сбросить вес и набрать мышечную массу. Блогер благодарит за свою трансформацию "дисциплину и последовательность".

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