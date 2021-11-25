Не смогла натянуть полотенце: англичанка похудела на 31 кг после курьеза в ванной. Фото до и после

Англичанка Рози Брин из графства Хэмпшир похудела на 31 кг за несколько лет. После поступления в университет девушка сделала противозачаточный укол, который вызвал у нее огромный аппетит. Она поправилась до 107 кг, а начать заниматься спортом и работать над своей фигурой ее заставил курьезный момент с полотенцем.

25-летняя Рози начала кушать большое количество фастфуда, еды на вынос и калорийные продукт, но вскоре приняла решение поменять жизнь. Девушка научилась готовить любимые блюда самостоятельно, потребляя правильное количество калорий, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брин вспомнила, что с самого детства была неуверенной в себе за счет того, что у нее высокий рост, а также широкие бедра и плечи. Над ней часто подшучивали ее одноклассники, однако еще хуже она стала чувствовать себя, когда поступила в университет.

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"Я всегда чувствовала себя некомфортно, будто я большая девочка – у меня были невероятно негативные отношения со своим телом. Но, я выросла из этого, а к 17 годам и чувствовала себя более уверенной", – сказала Рози.

Девушка призналась, что на первом курсе учебы сделала противозачаточный укол, после которого последовал аппетит больших размеров. Рози каждый семестр начинала ходить в спортивный зал, чтобы худеть, и ровно после каждой второй тренировки прекращала.

"Моя уверенность постоянно снижалась. Я возвращалась в спортзал в начале каждого семестра и бросала после того, как походила дважды. Мне казалось, что все там знали, что они делают, а я чувствовала себя там не к месту", – вспоминает англичанка.

"Поворотным моментом" для девушки стала поездка в Будапешт с подругами в 2019 году, когда после приема душа хотела укутаться в полотенце, но не получилось, потому что оно не сходилось на ней.

Тогда она встала на весы и увидела цифру 107 кг. Вскоре она начала ходить на работу и решила, что пришло время перемен. Она пересмотрела свой рацион питания и поняла, чтобы похудеть, ей необходимо правильно питаться. Однако вместо всевозможных диет, она попробовала "оздоровить" свои любимые блюда.

Например, альтернативой макарон с сыром, порция которых составляла 490 килокалорий, стало то же самое блюдо, однако уже макароны были твердых сортов на обезжиренном молоке и с низким содержанием жира в сыре. Такой принцип она применяла ко всем любимым блюдам.

Рози Брин с того момента стала сосредотачиваться на контроле порций и поставила себе ежедневную цель по калориям.

"В кулинарии я черпала вдохновение из меню ресторана – если мне нравился внешний вид блюда, я пыталась сделать его более здоровую версию. Я никогда не чувствовала себя уверенно на кухне, несмотря на то, что мои родители были действительно экстравагантными поварами, но я поняла, что пора учиться", – рассказала Рози.

Она добавила, что вскоре обратилась к рецептам на YouTube и готовила "здоровые шедевры". Также англичанка все-таки пересилила себя и отправилась заниматься в спортзал.

"Первое занятие длилось 40 минут – это было невероятно сложно, и я не могла отдышаться. Но на следующий день моя мама подтолкнула меня вернуться и остаться на все занятие, даже если мне приходилось сидеть вне его части, поэтому я пошла и замечательно провела время, выполняя "боксерские упражнения". Вскоре я так полюбила занятия", – сказала Брин.

К 2020 году ее вес составлял 81 килограмм, что говорит о том, что за год она потеряла 26 кг. А вес Рози в 2021 году составил 76 кг. Таким образом, за два с половиной года девушка похудела на 31 кг.

Свои результаты и "пп-блюда" она с удовольствие показывала своим подписчиками в соцсетях. Вскоре она стала достаточно популярной и у нее даже просили рецепты авторских блюд. Отмечается, что англичанка также выпустила книгу с кулинарными блюдами.

"Если я помогла хотя бы одному человеку в его пути – неплохо. Видеть, как люди готовят мои рецепты, и знать, что я им помогла – потрясающе. Похудение помогло мне полностью изменить мое мышление", – подытожила девушка.

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